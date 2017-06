Russland sender hjem Sergej Kisljak midt i etterforskning

Washingtons mest kontroversielle diplomat har blitt bedt om å forlate USA etter nesten ti år som russisk ambassadør i landet.

På tross av en forventet utnevnelse til en stilling i FN, sendes den 66 år gamle russiske diplomaten Sergej Kisljak hjem etter nesten ti år i USA. En beslutning som kommer midt i FBI og Kongressens etterforskning av Kisljaks relasjoner til flere sentrale medlemmer av Trump-administrasjonen, melder Buzzfeed.

Selv om tilbakekallingen av diplomaten har vært forventet, har ikke Moskva bekreftet når han vil forlate USA.

Unnlot å rapportere om møter

Kisljaks møter med flere i Trump-administrasjonen har vært under intensiv etterforskning de siste ukene, der representanter fra både det republikanske og demokratiske partiet har forsøkt å nekte for kontakt med den omstridte diplomaten.

Kjernen i Russland-kontroversen ligger i at Trumps svigersønn, Jared Kushner, justisminister Jeff Sessions og Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn angivelig skal ha unnlatt å fortelle om møter og samtaler de hadde med den russiske ambassadøren, under og etter den amerikanske valgkampen.

Det var møtene mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren som gjorde at Trump valgte å sparke den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren etter bare noen dager.

Omstridt møte med Kushner og Flynn

Et viktig spørsmål i etterforskningen hviler på et 20 minutters langt møte mellom Kushner, Flynn og Kisljak som fant sted i desember i fjor. The Washington Post rapporterte at amerikanske etterforskere mottok informasjon om at Kushner ønsket en hemmelig kommunikasjonskanal til Kreml, for å unngå amerikansk overvåkning. Det hvite hus har i etterkant nektet for dette.

Ifølge CNN har Kisljak av amerikanske etterretningskilder blitt anklaget for å være en toppspion, og for å ha ansatt russiske spioner.

Denne påstanden ble imidlertid aggressivt tilbakevist av russisk UDs talskvinne Maria Zakharova overfor CNN.

Anatoly Antonov mulig arvtaker

Det har tidligere vært antatt at Kisljak ville bli utnevnt til en kontraterrorpost i FN, men denne stillingen ble i forrige uke tildelt den erfarne russiske diplomaten Vladimir Voronkov.

Ifølge russiske medier er det forventet at Russland vil utnevne den russiske viseutenriksministeren, Anatoly Antonov som ny russisk ambassadør i USA. Antonov er kjent for å kjøre en hard linje mot Vesten, og er i tillegg på EUs sanksjonsliste, meldte kilder til Reuters i 2015.