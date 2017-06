ALEXANDRIA, VIRGINIA (VG) Kongressmann Brad Wenstrup var blant politikerne som trente baseball grytidlig onsdag morgen. Hans legebakgrunn kan ha vært livreddende for Steve Scalise.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det startet som en fredelig baseballtrening for en gruppe republikanske politikere og noen av deres rådgivere. De skulle bare forberede seg på torsdagens kamp mot sine kolleger fra Det demokratiske parti. En årlig veldedighetstradisjon.

Så startet kaoset. Gjentatte skudd ble avfyrt mot dem.

– Det var så mye skyting at det føltes som å være tilbake i Irak. Bare uten å ha militærutstyr, sier Brad Wenstrup i et intervju med CNN.

Politikeren fra Ohio er lege, og har bakgrunn fra Irak-krigen. Den erfaringen kom godt med da han måtte utføre førstehjelp på sin kollega, Steve Scalise, som ble skutt i hoften.

– Jeg fant et inngangssår, men ikke et utgangssår. Det bekymret meg veldig. Vi forsøkte å gi ham så mye vann, sportsdrikke og annet som vi kunne, for å sørge for at han ikke mistet mye væske. Det var viktig, forteller Wenstrup.

Bakgrunn: – Politiet forhindret en massakre

Takker politiet for livet

Scalise ble etter hvert fraktet til sykehus, hvor han er blitt operert. Sent onsdag kveld, norsk tid, omtales tilstanden hans som kritisk. Wenstrups innsats kan ha vært med å hindre at det gikk enda verre.

Politikeren sier han ikke kan få rost de to politifolkene som var der nok. Fordi nettopp Scalise er såkalt innpisker i Representantenes hus, og dermed nummer tre i rekkefølgen i lederskapet der, og har han ekstra sikkerhet overalt han drar.

Ifølge Wenstrup hindret de en massakre ved å reagere lynraskt.

– De visste ikke om det var en eller flere skyttere der. Det måtte de ta hensyn til.

Les også: Dette vet vi om gjerningsmannen

Wenstrup får støtte fra kollega Roger Williams fra Texas. Også han var med på treningen. Onsdag kveld, norsk tid, kom han hinkende inn på en pressekonferanse på krykker.

I kaoset som oppsto vrikket han ankelen stygt. Heldigvis ble han ikke truffet av kuler.

– Vi så to politioffiserer som risikerte sine liv for å redde andre. Mange kommer til å snakke om hva som er galt med Amerika etter en hendelse som dette, men de to viste hva som er riktig med Amerika, sier Williams og fortsetter med gråten i halsen:

– Det kunne fort ha vært 25, eller flere, drepte der i dag, men de to heltene forhindret det. Jeg og min familie kommer til å være evig takknemlig.

PÅ KRYKKER: Roger Williams ble skadet da han forsøkte løpet i sikkerhet. Foto: Saul Loeb , AFP

Ble hindret av gjerde

En av de to politioffiserene ble selv skutt og skadet, den andre fikk andre skader i episoden, da de gikk til motangrep på skytteren.

Gjerningsmannen er identifisert som James Hodgkinson (66), en mann som flere ganger har uttrykt sterk misnøye med Det republikanske partiet.

Både Williams, som er trener for republikanernes lag, og Wenstrup forklarer at skytteren kom fra motsatt side av banen i forhold til hvor de sto. Han var også på andre siden av et gjerde, som heldigvis var låst. Dermed måtte han gå rundt.

Det kan også ha vært med på å hindre at han klarte å gjøre med skade.

– Men jeg er overbevist om at han skulle ønske han kunne komme nærmere oss, sier Wenstrup.

Trump om skytingen: – Et svært, svært brutalt angrep

Et vitne, David Woodruff, forteller at han hørte 12–14 skudd da han var ute på joggetur. Han søkte selv dekning, og så aldri gjerningsmannen. Derimot snakket han med en som gjorde det like etter at dramaet var over.

– Skytteren skal ha kommet bort og spurt noen av dem som spilte om de var demokrater eller republikanere. Da han fikk høre at det var republikanere skal han rolig ha åpnet opp en bag, og dratt ut riflen før han startet å skyte, forteller Woodruff da VG møter ham bare noen kvartaler fra baseballbanen.

Dette er senere bekreftet av politikeren gjerningsmannen spurte.

Totalt ble fire personer skutt og skadet av gjerningsmannen. En av dem skal være livstruende skadet. Hodgkinson ble selv skutt og døde senere.