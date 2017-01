Løslatelsen av den tidligere soldaten Chelsea Manning (28), faller ikke i god jord hos partifellene til Donald Trump.

Kun tre dager før republikaneren blir tatt i ed som USAs neste president, kom nyheten om at Barack Obama har benådet den tidligere Irak-soldaten, som i 2013 ble dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmelige dokumenter.

Donald Trump har foreløpig ikke kommentert benådningen, men flere av hans partikolleger legger ikke skjul på hva de mener.

– Alvorlig feil

Blant dem er tidligere presidentkandidat og Arizona-senator John McCain.

– Dette er en alvorlig feil som jeg frykter vil oppmuntre til flere tilfeller av spionasje og undergrave militær disiplin, sier McCain i en uttalelse.

Han går rett i strupen på Barack Obama.

– Det er en trist, men kanskje passende kommentar til president Obamas mislykkede nasjonale sikkerhetspolitikk at han vil løslate en person som har satt livene til amerikanske soldater, diplomater og etterretningskilder i fare ved å lekke tusener av sensitive dokumenter til WikiLeaks, en antiamerikansk organisasjon som var et verktøy for Russlands nylige innblanding i valget vårt.

BLIR SATT FRI: Chelsea Manning – tidligere kjent som Bradley – blir løslatt 17. mai i år. Foto: Dsk , AFP

– Skandaløst

Lederen for Representantenes hus, Paul Ryan, er heller ikke nådig i sin kritikk:

– Dette er skandaløst. Chelsea Mannings forræderi satte amerikanske liv i fare ved å eksponere noen av landets mest sensitive hemmeligheter.

Han mener Barack Obama etterlater «en farlig presedens» når personer som «truer den nasjonale sikkerheten ikke blir holdt ansvarlig for sine forbrytelser».

Han får støtte av Afghanistan-veteran og Arkansas-senator Tom Cotton.

– Jeg forstår ikke hvorfor presidenten skulle ha medfølelse for noen som truet livene til våre soldater, diplomater, etterretningsoffiserer og allierte. Vi burde ikke behandle en forræder som martyr, sier Cotton i en uttalelse.