Republikanere krever at Sessions holder seg unna Russland-gransking

USAs justisminister Jeff Sessions får refs fra både demokrater og republikanere etter avsløringen om hans kontakt med Russland under valgkampen.

Avsløringen om at USAs utenriksminister Jeff Sessions har hatt kontakt med Russlands ambassadør ved to anledninger i fjor, uten å si fra om det da han ble spurt ut om det i Senatet, har vakt sterke reaksjoner.

Både demokrater og republikanere har kommet med sine oppfordringer til USAs justisminister.

Ifølge The New York Times ber nå representant Jason Chaffetz i Kongressen for republikanerne justisministeren holde seg unna etterforskningen av Russland-sakene.

– Sessions burde klargjøre vitnesbyrdet sitt og trekke seg unna, skriver Chaffetz på Twitter.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, sier på sin side til kanalen MSNBC at Sessions bør erklære seg inhabil.

Demokratene: – Bør gå av



Nancy Pelocy, den øverste demokraten i Representantenes hus, mener Sessions burde trekke seg og be om en uavhengig granskning av kontakten med Russland.

– Sessions er ikke skikket til å tjene som den øverste til å håndtere landets lover, og han må derfor gå av, sier hun i en uttalelse.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, krever også at justisminister Jeff Sessions skal gå av.

Sessions nevnte ingen kontakt med den russiske ambassadøren da han ble spurt om mulige kontakter mellom Donald Trumps valgkampapparat og representanter for russiske myndigheter, ifølge Washington Post.

Ett av møtene var ifølge avisens kilder en privat samtale mellom Sessions og ambassadør Sergej Kisljak som fant sted på senatorens kontor i september.

Omtrent på den tiden mener amerikansk etterretning at Russlands innsats for å påvirke den amerikanske valgkampen var på det mest intense.

Trekker seg unna når tiden er inne

Tidligere advokat for president Richard Nixon, John Dean, har tidligere advart president Trump om administrasjonens koblinger til Russland og Kreml.

– Hei, Donald, et tips. Tildekninger blir ikke enklere når de utvikler seg. Lekkasjene om bånd til Russland drukner talen din (til Kongressen, journ. anm) på mindre enn 24 timer, skrev Dean på Twitter.

Dean har blitt kalt en «mesterlig manipulator» etter Watergate-skandalen som av FBI, og ga bevis til etterforskningen som var med på å felle presidenten i 1973.

Session benekter på sin side at de diskuterte valgkamp:

– Dette er det siste angrepet på Trump-administrasjonen fra partiske demokrater. Sessions møtte ambassadøren i kraft av å være medlem av forsvarskomiteen, noe som er helt i tråd med hans svar til Senatet, heter det i en skriftlig uttalelse fra Sessions til CNN.

Til CBS News sier Sessions at han kommer til å trekke seg unna når han mener tiden er inne.