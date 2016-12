Republikaner sier russerne hacket ham

I et sleivspark til Donald Trump hevder den erfarne republikanske senatoren Lindsey Graham at han ble hacket av russerne under valgkampen.

Graham sier han ble informert tre måneder før presidentvalget i november om at hans kontoer var hacket.

– Vår valgkampleverandør var hacket. Vi ble fortalt av FBI i august at vi ble hacket i juni, sier han.

USA kommende president Donald Trump avviser CIAs og FBIs konklusjon om at Russland står back hackerangrepene mot demokratene og lekkasjen av stjålne eposter fra Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta.

E-postene ble offentliggjort på WikiLeaks og andre nettsteder under valgkampen. Ifølge New York Times skal Det republikanske partiet også ha blitt hacket, men ikke utsatt for tilsvarende lekkasjer.

– Jeg er av den oppfatning at russere hacket Det demokratiske partiet og Podestas epostkonto. De hacket min valgkampkonto. Jeg tror at all informasjonen som ble offentliggjort og skadet Clinton, ikke skadet Trump, sier Graham. Han legger til at han ikke tror at valgresultatet kan betviles. Han vil likevel at Trump skal ta et oppgjør med Russland.

– Dette må russerne betale for, fastslår Graham.

