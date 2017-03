Rebublikaneren Devin Nunes, som er leder for etteretningskomiteen i Representantenes hus, har ikke sett beviser for at president Donald Trumps alvorlige avlyttingsanklager stemmer.

Det sa Nunes på en pressekonferanse i dag.

– Vi har ikke sett noen beviser for at det skjedde, og jeg tror faktisk ikke...bare den siste uken, de folkene vi har snakket med. Jeg tror ikke det var faktisk avlytting av Trump Tower, sa republikaneren, ifølge CNN.

HAR IKKE SETT BEVISER: Devin Nunes, som er leder for etteretningskomiteen i Representantenes hus, sa i dag at de ikke har fått presentert noen former for bevis fra Det hvite hus, hva gjelder avlyttingsanklagene mot tidligere president Barack Obama. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Nunes, som leder etteretningskomiteen i Representantenes hus, uttalte forrige uke at komiteen ville granske hvorvidt regjeringen har overvåket noe politisk partis valgkampmedarbeidere.

Anklager Obama for avlytting

President Donald Trump kom med de oppsiktsvekkende anklagene mot sin egen forgjenger Barack Obama forrige uke.

«Fryktelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyisme!», skrev Trump på Twitter.

Det hvite hus har ikke offentliggjort noen beviser i saken, men etterretningskomiteen i Representantenes hus har gitt dem en frist innen mandag den 20. mars til å komme med beviser som underbygger anklagene.

FBI skal vitne

I en høring den samme mandagen skal FBI-sjef David Comey vitne i saken om den russiske innblandingen i det amerikanske valget i fjor.

FBI vil da samtidig bli bedt om å legge frem beviser som er relevante for avlyttingssaken, sa Nunes på dagens pressekonferanse, ifølge Reuters.

Avviser fullstendig

USAs tidligere etteretningssjef James Clapper har nektet for at det har foregått telefonavlytting av Donald Trumps hovedkontor.

Obamas tidligere pressetalsmann har avvist anklagene på det sterkeste, og hevdet Trump kun kom med beskyldningene for å avlede oppmerksomheten bort fra andre betente politiske saker.

– Vi vet nøyaktig hvorfor Trump tvitret det han tvitret: Fordi krisehåndtering i Det hvite hus med Trump er simpelthen å tvitre eller si noe opprørende for å ta oppmerksomheten bort fra en skandale, sa Barack Obamas tidligere pressetalsmann Josh Earnest til ABC News forrige uke.