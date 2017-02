Representantenes hus vil fjerne våpenregulering for mentalt ustabile personer

Barack Obama ville gjøre det vanskeligere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser å kjøpe våpen. Det går ikke Republikanerne med på.

Obamas våpenregler går ut på at opplysninger om den mentale helsen til trygdemottakere legges inn i registeret for bakgrunnssjekk av våpenkjøpere. Søk vil dermed kunne gi tilbakemelding om at enkelte er forhindret fra å kjøpe våpen som følge av mentale helseproblemer, uten at diagnosen nevnes.

De aktuelle reglene trådte i kraft 18 januar, to dager før Donald Trump ble tatt i ed som president.

Reglene rammer 75.000 personer som på grunn av sin mentale sykdom mottar uføretrygd og trenger hjelp i hverdagen. Personenes alder varierer fra 18 år til pensjonsalder, og sykdommene varierer fra angst til schizofreni, skriver USA Today.

Da saken kom opp for avstemning i Representantenes hus torsdag, ønsket altså et flertall å se reglene reversert. Stemmegivningen viste 235-180.

Saken går dermed videre til Senatet, hvor Republikanerne også er i flertall.

– Reglene var diskriminerende og et slag i ansiktet for funksjonhemmede mennesker, fordi det skjærer alle over samme kam. Det antyder at bare fordi en person sliter med en mental lidelse, er personen uegnet til å få oppfylt hans eller hennes andre grunnlovsbestemmelse, sier Bob Goodlatte i Representanthusets jusitskomité.

I sitt forsvar av Obama-reglene viste Demokratene til at den kun rammer et fåtall i den store sammenheng.

– Disse folkene har ikke bare en dårlig dag. De har ikke bare angst eller personlighetsforstyrrelser. Dette er folk med alvorlige mentale lidelser som ikke kan ha noen form for jobb eller ta noen valg på sine egne vegne. Dermed er loven klar på at de ikke bør ha et våpen, mener demokrat Mike Thompson, leder i Gun Violence Prevention Task Force.

