Realitydeltaker vil saksøke Trump

Tidligere «The Apprentice»-deltaker, Summer Zervos, vil saksøke Donald Trump for ærekrenkelser. Hun mener Trump har trakassert henne seksuelt.

Zervos er blant kvinnene som har anklaget Trump for seksuelle tilnærmelser i etterkant av lydopptak fra 2005 som ble lekket under valgkampen. Her snakker Trump om hvordan han har klådd på kvinner.

I Zervos tilfelle skal dette ha skjedd på et hotell i Beverly Hills i 2007, da hun var deltaker på Trumps realityprogram «The Apprentice».

Les også: Kvinnefront mot Trump

De mange anklagene mot Trump ble først rettet mot ham i oktober. Trump kalte alle kvinnene løgnere, og truet med å saksøke dem. På en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid ble det kjent at Zervos vil saksøke ham for ærekrenkelse.

– Dette søksmålet skal sørge for at Trump blir holdt ansvarlig for belastningen han har påført Summer Zervos, sier hennes advokat Gloria Allred, som representerer flere av kvinnene som anklaget Trump.

Søksmålet kan imidlertid bli droppet, dersom Trump trekker tilbake påstanden om at Zervos har løyet og erkjenner at hennes anklager stemmer.

Les også: Her er noen av Trumps verste kvinne-sitater

På en pressekonferanse ifjor høst hevdet den tidligere «Apprentice»-deltageren at Trump kysset henne, klådde på puppene og presset kjønnsorganet sitt mot henne på Beverly Hills Hotel i 2007.

– Han tok tak i skulderen min, og begynte å kysse meg igjen, veldig aggressivt, og la hånden på brystet mitt, sa Zervos da.

Hope Hicks, en av Donald Trumps talspersoner, mener saken er «absurd» og at den ikke har rot i virkeligheten.

Flere kvinner har stått frem og anklaget presidenten for antasting etter at en skandalevideo hvor Donald Trump snakker om å klå på kvinner ble lekket.

Bakgrunn: Dette sier Donald Trump i lekket opptak