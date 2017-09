Raser etter at politiet drepte Scout (21) i USA

Politiet får kritikk for at de skjøt og drepte studenten Scout Schultz på universitetet i Atlanta for en uke siden.

Universitetspolitiet ved Georgia Intstitute of Technology mottok melding om «en person med kniv og pistol», sent lørdag kveld, og fant ingeniørstudenten Scout Schultz utenfor en garasje på campus, skriver BBC.

En video av hendelsen, filmet av en medstudent, viser at Schultz gjentatte ganger nekter å adlyde politiets ordre, og at han går mot politimennene som sikter på studenten med pistol. Schultz sier gjentatte ganger «skyt meg» til politiet.

– Ingen ønsker å skade deg, skal den ene politimannen ha uttalt før det ble åpnet ild, og et av skuddene treffer Schultz i brystet.

Han døde senere av skadene på sykehuset.

Ifølge Schultz' families advokat var våpenet Schultz bar en lukket lommekniv. Politiet som etterforsker hendelsen har heller ikke funnet noe som tilsier at han skal ha hatt en pistol, slik det fremkom av meldingen til politiet.

Artikkelen fortsetter under bildet

SORG: Scout Schultz var en aktiv student ved Georgia Intstitute of Technology. Etter at han ble skutt og drept av politiet har flere tatt til gatene for å demonstrere mot politiets håndtering av hendelsen. Foto: Steve Schaefer , AP

Voldelige demonstrasjoner mot politiet



Politiet på universitetet bar ikke el-pistoler, men pepperspray, og mange ønsker nå svar på hvorfor politiet gikk til det skrittet å skyte 21-åringen istedenfor å bruke ikke-dødelige alternativ.

Mandag kveld amerikansk tid, marsjerte flere mennesker mot politistasjonen, og flere av demonstrantene ble arrestert etter at det ble satt fyr på en politibil og tre politimenn ble skadet.

Les mer: Politiet i Chicago innrømmer å ha skutt uskyldig kvinne (55)

Demonstrantene skal også ha kastet fyrverkeri mot politiet, og politiet skal ifølge lokale medier ha besvart angrepet med tåregass.

Schultz' foreldre har etter de voldelige demonstrasjonene bedt om at de som ønsker å demonstrere skal gjøre dette fredelig.

– Å besvare vold med vold er ikke svaret, sier Scouts foreldre, William og Lynne Schultz, i en uttalelse.

Fikk du med deg? Datter til norsk kvinne i USA: Her blir mamma slått av politiet

Skal ha vært deprimert

Schultz identifiserte seg selv som intersex, en person som hverken identifiserer seg som mann eller kvinne, og var leder for universitetets Pride-organisasjon. Han skal også ha vært en svært aktiv student, og engasjert seg i politiske saker og deltatt i demonstrasjoner på universitetsområdet.

Ifølge Reuters skal det være Scout Schultz selv som ringte inn meldingen om en person med våpen lørdag kveld.

Schultz`mor sier til den lokale avisen Atlanta Journal-Constitution at 21-åringen hadde flere diagnoser, og at han led av depresjon.

Artikkelen fortsetter under bildet

VOLDELIG: Demonstranter satt mandag kveld fyr på en av politiets biler i Atlanta. Det har siden den 21 år gamle studenten Scout Schultz`død vært rettet store protester mot politiet. Foto: Kevin D. Liles , AP

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke benyttet seg av el-pistoler, sier en av familiens advokater, og legger til at filmen fra hendelsen heller ikke indikerer at Schultz skal ha oppført seg truende mot politiet.

Psykiske problemer en stor faktor



Drapet på den amerikanske studenten kommer på en tid der det allerede er stor oppmerksomhet rundt det amerikanske politiets bruk av dødelige skudd.

Ifølge Washington Post, dreper amerikansk politi i gjennomsnitt tre personer hver dag, og dette tallet har vært så å si konstant de siste årene på tross av oppmerksomheten fra både offentligheten og politiledere.

Psykiske problemer er også en stor faktor i politiskytinger. Ifølge en analyse Washington Post har gjennomført er psykiske problemer involvert i én av fire av denne type skyteepisoder, og så langt i 2017 er det registrert 159 tilfeller.

Ifølge BBC har amerikansk politi har lov til, og er ofte pålagt, å bære våpen. De har lov til å bruke dødelige midler mot personer de mistenker er en fare for samfunnet eller dem selv, men må ha «særlig mistanke» om at personen utgjør en fare før de kan avfyre skudd.

Siden 2015 viser undersøkelser gjennomført av The Washington Post at rundt 14 prosent av de rundt 2700 dødelige politiskytingene dreier seg om personer som var bevæpnet med kniv.