Rasende etter ny politiskyting i USA

Demonstranter har strømmet ut i gatene i Charlotte, Nord-Carolina i natt. De raser etter at Keith Lamont Scott (43) døde etter å ha blitt skutt av politiet tirsdag ettermiddag.

Politiet har møtt de mange hundre demonstrantene med tåregass. I følge CNN er 12 poltibetjenter skadet etter å ha blitt angrepet av den folkemengden. På plakater demonstrantene bærer står det: «Slutt å drepe oss» og «Det var en bok».

Familien til Lamont hevder nemlig at han satt i bilen og leste en bok da han ble drept av politiet. Det har gjort folkemengden rasende.

– Det er mye sinne og frustrasjon som har bygd seg opp over tid som kommer frem nå, sier student Kris Harris til VG.



Han bor i Charlotte og befinner seg i området der protestene fremdeles foregår klokken 08.30 onsdag morgen norsk tid. Selv om det er noen timer siden opptøyene var på sitt verste, er det fremdeles flere enn hundre mennesker i gatene som roper ting som «black lives matter» og «hendene i været – ikke skyt», forteller Harris.

Vitne: – Det føles ganske skummelt

– Det føles ganske skummelt. Du ser dette på nyhetene, men dette er hjembyen min. Det kommer så tett på. Det er mange unge studenter i dette området. De utrykker sine følelser og redsler nå, sier Harris.

De siste dagene har to svarte menn blitt skutt og drept av amerikansk politi.

I Charlotte sier politiet at Keith Lamont Scott var bevæpnet da han satt i bilen på en parkeringsplass utenfor et leilighetsbygg. Dette benekter familien.

Heavy.com skriver at politiet var på stedet for å pågripe en person, men at personen de lette etter ikke var Keith Lamont Scott.

Mens politiet hevder at det ble funnet våpen i Lamont Scotts bil etter at de fatale skuddene falt, sier familien at han satt rolig i bilen og leste mens han ventet på at sønnen skulle komme hjem med skolebussen.

Seks menn skutt av politiet i Charlotte



Heavy.com skriver at Keith Lamont Scott er den sjette personen som er skutt og drept av politiet i Charlotte-Mecklenburg i år.

TÅREGASS: Demonstrantene ble møtt med tåregass i natt. Keith Lamont Scott ble skutt og drept tirsdag ettermiddag. Foto: Ely Portillo , AP

Før helgen ble Terence Crutcher skutt og drept av politiet i Tulsa, Oklahoma. Her hevder familien at Crutcher hadde problemer med bilen og ventet på hjelp. Han ble filmet mens han gikk langs veien med hendene over hodet etter å ha blitt oppsøkt av politiet.

Kort tid etter er han skutt og drept. Politiet trodde han lente seg mot bilen for å hente ut et våpen.

Videoen under viser situasjonen der Terence Crutcher blir skutt og drept. NB! Sterke bilder