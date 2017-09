Rapport: Kontorene til Facebook og Google kan ligge under vann om få år

EAST PALO ALTO (VG) Beboerne i Silicon Valley kan rammes hardt av klimaforandringene.

Tech-hovedstaden Silicon Valley er blant flere flomutsatte områder i USA.

Hver morgen går Mark Dinan tur med hunden sin på jordvollen som skiller San Francisco creek fra boligområdet nedenfor. Enkelte dager, når tidevannet er på sitt høyeste, rekker elven helt opp til føttene hans.

– Det ville vært løgn å si at jeg ikke er bekymret. Stadig oftere ser det ut som om vannet skal renne over, sier Dinan til VG.

– Vurdert å flytte

Han og familien bor i East Palo Alto. Dette er den fattigste bydelen i Silicon Valley og ligger mellom hovedkontoret til tech-gigantene Facebook og Google. Ifølge en ny rapport fra The Union of Concerned Scientists ved Cambridge University kan klimaforandringer få store konsekvenser for disse selskapene og resten av innbyggerne her.

Havet kan stige så mye som tre meter på 50 år, viser rapporten. Allerede ligger mange av husene i samme høyde som vannet.

– Etter det som skjedde i Houston har jeg vurdert å flytte. Men jeg har ikke råd til å bosette meg i et annet nabolag, sier Dinan.



– Jeg har meldt meg på kurs for å lære hva jeg skal gjøre hvis det oppstår en krisesituasjon, kjøpt gummistøvler til sønnen min og organisert med nødforsyninger i garasjen. Det er alt jeg kan gjøre.

KAN RAMMES: Bygningene i bakgrunnen er Facebook. Området foran er fylt med vann 90 prosent av året, og stiger når det er flo. Stiger havnivået, slik som ekspertene spår, vil også tidevannet stige og potensielt treffe hovedkvarteret til Facebook. Foto: Lech Klaudia , VG

Deler av San Francisco kan forsvinne

Ifølge rapporten kan East Palo Alto rammes av alvorlig flom 26 ganger i året innen 2060. Kjente områder i hjertet av San Francisco kan også forsvinne – blant annet Finansdistriktet, flyplassen og Mission Bay.

– Vi er et av de mest utsatte områdene i San Francisco. Hvis det kommer en stor flom hit vil 51 prosent av byen bli oversvømt, sier leder for byens klimautvalg, Michelle Daher.

Da VG besøker East Palo Alto er forberedelsene på en såkalt hundreårsflom, som er et uttrykk for hvor stor flom som kan forventes i et område i løpet av 100 år, allerede godt i gang. Myndighetene bygger flere meter høye betongvegger langs elvebredden. Det arrangeres kurs for beboerne og det bygges underjordiske tunneler som skal holde flomvann unna.

– Flere av de største tech-selskapene i Silicon Valley har hovedkontor helt nede ved vannkanten. Jeg tror ikke man tenkte på flomfaren da de ble bygd, sier Daher.

I et av nabolagene i East Palo Alto, som Daher utpeker som mest utsatt, finner vi Dennis Parker. Han har gjennomlevd en flom før og jobber i dag aktivt med å spre kunnskap om flomberedskap i nabolaget. Da stormen El Nino rammet San Francisco i 1998 kom vannet nesten opp til hagen hans.

– Det var store ødeleggelser og mye frykt. Jeg hadde naboer som flyttet etter stormen, fordi de ikke orket å bo i et flomutsatt nabolag, sier han.

– Jeg er bekymret for at arbeidet med å bygge nye demninger ikke går fort nok. Det skal ferdigstilles om 30 år. Hva om det kommer en flom før det?

BEKYMRET: Dennis Parker kan mye om flom i området. Her viser han VG en ny konstruksjon av vegger rundt elven San Francisco creek. Foto: Lech Klaudia , VG

Ruster opp til storm

Texas-guvernør Greg Abbott har i likhet med president Donald Trump uttalt at han ikke tror på klimaforandringer, og flere politikere mener Houston ikke var godt nok forberedt på flommen som tok livet av minst 30 mennesker i slutte av august.

Slik er det ikke i Silicon Valley, hevder Michelle Daher. Her jobber myndighetene hardt med å iverksette forebyggende tiltak og sikre innbyggerne, sier hun. Men også Daher er bekymret for at arbeidet ikke går fort nok.

– På en måte kan vi sammenligne oss med New Orleans. Hvis en orkan som Katrina rammer her nå, er vi ille ute. Blir flommen større enn det som er forutsett, frykter jeg at vannreservoarene og pumpesystemet vårt vil gi etter, sier hun.

Så mange som 3000 hjem og bedrifter kan bli rammet av en eventuell flom, blant dem huset til Facebook-gründer Mark Zuckerberg, forteller Daher.

– USA har aldri hatt så mange store stormer som de siste årene, så vi krysser fingrene for at det ikke skal komme en hit nå. Det er ikke så mye annet vi kan gjøre, sier Daher.

TRAPPER OPP: Michelle Daher jobber med klimaplanlegging i East Palo Alto og viser hvor havet kan tippe over og oversvømme nabolaget under. Området er nå tørt på grunn av fjære, men i vinterhalvåret går vannet helt opp til skiltet på bildet. Foto: Lech Klaudia , VG

Forbereder sønnen på flomfare

Hjemme hos Mark Dinan har sønnen Mateo (7) akkurat kommet hjem fra skolen. Selv om mamma var skeptisk, har pappa vist ham bilder av de store ødeleggelsene i Texas. Det er viktig at syvåringen er forberedt, mener Mark.

– Jeg vet at flom kan ødelegge hus og biler, sier Mateo til VG.

– Pappa sier jeg ikke skal være redd, og jeg hører på ham. Jeg håper ikke det skjer her.