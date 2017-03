Ransaker eiendom etter dobbeltdrap

NEW YORK (VG) I jakten på hvem som drepte to tenåringer i Indiana, gjennomsøker politiet huset til mannen som bor på eiendommen der jentene ble funnet.

Drapene på Liberty German (14) og Abigail Williams (13) har rystet folk langt utenfor bygrensene til Delphi i Indiana, hvor de to bodde, gikk i 8. klasse og spilte softball på skolelaget.

13. februar i år gikk jentene tur på en sti som delvis går over en nedlagt jernbanebro like utenfor sentrum av den lille småbyen. Liberty German la ut et bilde av venninnen på denne broen på Snapchat – det siste livstegnet fra jentene.

Dagen etter ble de funnet drept på en privat eiendom, like ved elven som broen går over. Siden har det foregått en intens jakt på den eller de som drepte tenåringsjentene.

Det svært spesielle i denne saken er at et av drapsofrene kan ha gitt politiet et kronbevis som kan løse saken. På Libertys mobiltelefon fant politiet nemlig en video av en mann som går på jernbanebroen, og lyden av en mannsstemme som sier «down the hill».

Ikke siktet

Til tross for over 13 000 tips i saken og en dusør på over 1,9 millioner kroner, er ikke gjerningsmannen tatt. Fredag ble det kjent at politiet er i gang med å ransake huset og eiendommen til mannen som eier jorden der jentene ble funnet.

Han er imidlertid ikke siktet for drapene.

HVEM ER HAN? På Liberty German mobil fant politiet en video av denne mannen like ved stedet hvor jentene ble drept. Hvem han er er fortsatt en gåte. Foto: Liberty German/FBI

– Vi følger opp noen tips, avhør og ledetråder som vi har fått, sier politibetjent Kim Riley i Indiana State Police til lokalavisen Lafayette Journal & Courier.

– Vi forsøker å enten sjekke ham ut av saken eller se om han kan være en mer mistenkt enn hva vi i utgangspunktet trodde, fortsetter han.

Lørdag ble mannen i slutten av 70-årene som bor på eiendommen arrestert og fengslet for brudd på prøvetiden etter en fyllekjøringsdom, melder lokalavisen.

Nekter for tilknytning

Hans advokat, Andrew A. Achey, har sendt ut en pressemelding der han skriver at mannen nekter for å ha noe med drapene å gjøre.

Da VG besøkte byen og åstedet denne uken kjørte vi forbi huset som nå blir gjennomsøkt av politiet.

Det ligger helt inntil det øde området der stien går, og er et av få hus i nærheten.

Tidligere har politiet ransaket andre eiendommer i forbindelse med drapene uten at det har ført til en oppklaring av dobbeldrapet.