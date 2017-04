«Rambo»-drapsmann dømt til døden

Det tok 1000 politimenn syv uker å finne rømlingen og politidrapsmannen Eric Frein (33). Nå er overlevelseseksperten dømt til lovens strengeste straff.

Sent på kvelden 12. september 2014 ble politimannen og tobarnsfaren Bryan Dickson skutt og drept utenfor en politistasjon i den amerikanske delstaten Pennsylvania. Kollegaen Alex Douglass ble også kritisk skadet, men overlevde det sjokkerende angrepet.

Drapet utløste en voldsom jakt på mannen som sto bak. Politiet fant etter hvert fluktbilen til drapsmannen og i den lå beviser som knyttet Frein til handlingen.

Bakgrunn: «Rambo»-drapsmann la ut feller og forskanset seg

Den amerikanske våpeneksperten med et fanatisk hat mot politifolk og amerikanske myndigheter, hadde ifølge statsadvokaten tilsynelatende planlagt angrepet og flukten i to år. I brev funnet på mannens datamaskin gikk det frem at 33-åringen håpet drapet ville føre til en borgerkrig.

I forrige uke ble mannen som i ukesvis var en av USAs mest ettersøkte funnet skyldig i drap, terrorisme og flere andre tiltalepunkter. Onsdag denne uken falt dommen og 33-åringen ble dømt til døden, melder nyhetsbyrået AP.

I ukene før han ble pågrepet for tre år siden, ble rundt 1000 politimenn satt inn i søket etter den mistenkte drapsmannen i et skogsområde på nesten 800 kvadratkilometer i Poconos-fjellene.

Brukte feil gift: Dødsdømt skrek «kroppen min brenner» under henrettelse

Gjemte seg i flyhangar

Ved flere tilfeller observerte politimenn Frein i skogen, men han klarte å snike seg unna gang på gang. Etterforskerne fryktet soldatsønnen, som også har en kjemiutdannelse bak seg, hadde lagt ut feller for de som jaktet på ham.

Under jakten fant politiet blant annet en AK-47-rifle, ammunisjon og flere hjemmelagde rørbomber, som de mente Frein hadde lagt fra seg.

Amerikanske medier sammenlignet den ettersøkte mannen med filmkarakteren John Rambo fra filmen «First Blood» fra 1982 med Sylvester Stallone i hovedrollen. I filmen blir en traumatisert Vietnam-veteran jaget rundt i et skogsområde av politiet og militæret.

Etter 48 dager ble den massive politijakten endelig avsluttet, etter at Frein ble funnet i en hangar på en nedlagt flyplass. Ifølge CNN brukte politimennene sin avdøde kollegas håndjern under pågripelsen.

Eneste som klarte å rømme fra Alcatraz: Jaktes fortsatt etter 50 år

Se bilder fra den massive politijakten i bildespesialen under:

Ropte «ja» etter dødsdommen

ABC News skriver at Frein ikke viste noen følelser da dommen ble lest opp onsdag. Politimannen Alex Douglass, som overlevde hendelsen, skal ha ropt «ja» da dommeren kunngjorde dødsstraffen.

Retten slo fast at Frein fremstår som en brutal drapsmann som ikke har vist noen tegn til at han angrer på det han har gjort. I rettssaken leste aktor blant annet opp dagboknotater der 33-åringen beskriver drapet:

«Jeg fikk inn et skudd klokken 23. Han gikk i bakken. Jeg ble overrasket over hvor fort det gikk. Jeg fulgte opp med et skudd mot hodet - i nakkeområdet. Han var stille og rolig etter det», skrev Frein.

Her blir han tatt - saken fortsetter under videoen:

Drapsmannens forsvarer, som har argumentert for at hans klient kun fortjener livstid i fengsel, har varslet at de vil anke saken videre til neste rettsinstans.

Les mer: FBIs mest ettersøkte tatt: – Vi skal be om dødsstraff

PS! Eric Frein blir overført til et føderalt fengsels «death row»-avdeling, men vil trolig slippe å bli henrettet, ifølge ABC News. Pennsylvania har ikke henrettet en fange siden 1999 og guvernør Tom Wolf har også vedtatt et såkalt moratorium, som utsetter praksisen med dødsstraff i delstaten på ubestemt tid.