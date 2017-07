Protesterer mot «Trumpcare»: – Millioner kan dø

WASHINGTON, D.C. (VG): Her blir demonstrantene pågrepet en etter en for å ha protestert mot senatorenes plan for å erstatte Obamacare med Trumpcare.

Et titalls personer ble pågrepet i bygningene som huser kontorene til amerikanske senatorer mandag. Det er ulovlig å demonstrere i kongressbygninger.



– Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken, sier en demonstrant til VG.

Det er Donald Trumps prestisjereform om nye helseforsikringer for alle amerikanere - et av hans tydeligste valgkampløfter - som skaper rabalderet. Meningsmålinger viser at et flertall av amerikanere mener Trump håndterer denne saken dårlig.

Men flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, har de siste ukene jobbet med en ny versjon av partiets forslag til ny helselov, som skal erstatte den såkalte «Obamacare».

Det første forslaget McConnell la frem, som ifølge Kongressens eget budsjettkontor blant annet innebærer at rundt 22 millioner mennesker vil miste sin helseforsikring, var aldri i nærheten av å få de 50 stemmene McConnell er avhengig av for å få den gjennom i Senatet.

SLAG I FLEISEN: Trump langet senest i dag ut mot «Obamacare» og sa at alle aspekter ved den var dårlig. Å erstatte helsereformen har blitt et prestisjeprosjekt med stor fallhøyde for presidenten. På bildet svinger Trump et Marucci-balltre under produktfremvisningen "Made in America" i Det hvite hus den 17. juli 2017.



Det til tross for at partiet hans har 52 av de 100 representantene. Motstanden internt var rett og slett for stor - både fra de mest konservative av de republikanske senatorene og de mest liberale.

Og i dag, omtrent på slaget klokken 14, lokal tid, ljomet det i atriumet i Hart-bygningen på Capitol Hill.

«Kill the bill» og «Health care is a human right, we're willing to fight» ble ropt taktfast av de rundt 100 demonstrantene som hadde møtt opp. Fra kontorvinduene som vender mot atriumet ble gardiner dratt til sides.

Ekkoet var intenst



Ingen som jobber på senatorenes kontor der kunne unngå å få med seg hva som var på gang.

– Vi vet at det er 8-9 senatorer som ikke har bestemt seg. Vi tror vi kan påvirke dem, forteller Caleb-Michael Files ttil VG.

Han er en av organisatorene bare aksjonsgruppe som kaller seg for #StopTrumpCare. De har siden det forrige lovforslaget kom i slutten av juni gjennomført flere protester mot ny helsereform. Blant annet ved å møte opp utenfor kontorene til viktige senatorer for å vise sin tydelige misnøye gjennom sivil ulydighet. Sist de gjorde det måtte de fysisk fjernes av Senatets egen politistyrke.

Det skjedde også mandag. Om en i noe mer siviliserte former. Denne gang måtte de ikke bæres bort. Straks politiet kom og satte strips på dem gikk de frivillig sammen med politiet.

For hver stopp på ruten, demonstrantene skulle i tillegg til atriumet innom flere nøye utvalgte senatorers kontorer, ble en håndfull mennesker sittende igjen hver gang politiet kom og sa at de herved var advart om at de ville bli pågrepet dersom de ikke forlot stedet. For hvert stopp ble fire-fem personer geleidet ut.

– Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken, sa en av demonstrantene til VG på vei fra kontoret til senator Dean Heller til kontoret til Lisa Murkovski.

Caleb-Michael Files forteller at flere av dem som var med på demonstrasjonen står i fare for å miste helseforsikringen sin dersom republikanerne får gjennom forslaget sitt.

– Over 20 millioner vil miste forsikringen sin. Flere millioner risikerer å dø, sier han.

Trente på arrestasjoner i forkant



SKUELYSTNE: Bak kvinnen med plakaten, oppover etasjene, står ansatte på senatorene sine kontorer og følger med.

Det var også budskapet til flere av dem som underveis holdt appeller. Poenget var å sørge for at senatorene får høre de personlige historiene om hvordan dette en ny lov vil kunne påvirke folk.

– Jeg har en diagnose som gjør at jeg ville vært død i dag dersom det ikke hadde vært for forsikringen min gjennom «Obamacare», sa en av dem til applause fra de andre.

#StopTrumpCare har også gjennomført aksjoner i ulike delstater på «hjemmekontorene» til en rekke av senatorene. Også da ble mange pågrepet for sivil ulydighet.

I forkant av mandagens demonstrasjon møttes aksjonistene noen kvartaler unna for «trening», og for å lære mer om hvordan de skal forholde seg til eventuelt å bli arrestert.

Mitch McConnell hatt en vanskelig jobb med å forene de to fløyene i eget parti. Han har sagt at han kan være villig til å gå til demokratene for et samarbeid, dersom han ikke får med seg nok republikanere.

Om hans reviderte forslag, som ble klart forrige uke, kan nå 50 stemmer er foreløpig usikkert. To stykker, Susan Collins og Rand Paul, har allerede sagt at de ikke vil stemme for. Dermed må McConnell, som ikke kommer til å få en eneste demokrat med på laget, overbevise alle de andre republikanske senatorene.

Flere av dem har ikke ønsket å gi sitt endelige svar før Kongressens budsjettkontor har kommet med sin dom. Det er da man blant annet får vite hvor mange som vil miste forsikringen sin, og hvor mye reformen, som mange kritikere har omtalt som en skattereform for de rike og ikke en helsereform for de som faktisk trenger det, vil koste.

Budsjettkontoret er ventet å komme med sin konklusjon i løpet av uken.

Uansett har Mitch McConnell bestemt seg for å utsette en eventuell avstemning. Dette fordi Arizona-senatoren John McCain er sykmeldt etter en øyeoperasjon, og McConnell vet at han er avhengig av å også få McCain, som foreløpig er skeptisk, med på laget.

Ekspertene er usikre på om dette er fordel McConnell, eller ikke. Noen mener det gir ham mer tid til å overtale de han må overtale. Andre har sagt at dette gir tvilerne mer tid til å finne gode grunner for sin tvil.