Politimann skjøt Philando (32) – ble frikjent

Philando Castile (32) satt i bilen med forloveden og sin fire år gamle datter da han ble skutt fire ganger.

Det var i fjor sommer at familien på tre ble stoppet i en trafikkontroll i Falcon Heights i Minnesota. Få minutter senere var 32-åringen død, skutt fire ganger av en politimann.

Nå er politimannen Jeronimo Yanez frifunnet for drap.

Skytingen fikk stor internasjonal oppmerksomhet, og ble sammen med drapet på Alton Sterling (37) starten på store protester som spredte seg i USA. Samme uke ble fem politimenn skutt og drept under demonstrasjoner mot politivold i Dallas.

Forloveden: – Det som skjedde i Dallas er større enn bare én hendelse

Forloveden Diamond Reynolds filmet det hele, og har selv forklart at Philando Castile varslet politimannen om at han hadde våpen da han ble bedt om å vise frem førerkort og vognkort – noe som også ble bekreftet i retten.

DØDE: Bildet av Philando Castile (32) ble sammen med plakater hengt opp i St. Paul etter at han ble skutt av politiet i juli i fjor. Foto: Scott Takushi , AP

Forloveden har tidligere forklart at politimannen åpnet ild da 32-åringen strakte seg etter papirene i baklommen:

– Det er da han begynner å skyte. BAM, BAM, BAM, BAM. «Ikke rør dere, ikke rør dere». Men hvordan kan man ikke røre seg når man blir bedt om å finne fram førerkort og vognkort?

I retten tegnet aktoratet et bilde av en nervøs politimann som mistet kontrollen ved trafikkstoppet. De mente han åpnet ild for raskt etter at han fikk vite at 32-åringen hadde våpen.

Les også: Drap på toåring sendt direkte på Facebook

De stilte også spørsmål ved hvor vidt han hadde sett våpentillatelsen til 32-åringen, og mente det hele baserte seg på en ubegrunnet mistanke om at han sto bak et ran, skriver CNN.

Det andre drapet bak protestene:

Ingen dom her heller: Avslutter etterforskningen etter drapet på Alton (37)

Men juryen mente det ikke var nok beviser for å dømme politimannen for drap.

De trodde på forklaringen til politimannen, som fortalte at 32-åringen trakk pistolen ut av lommen til tross for at han ba ham om ikke å gjøre det.

– Jeg ville ikke skyte ham. Det var ikke min intensjon. Jeg trodde jeg skulle dø.

Familiemedlemmene til 32-åringen var tydelig opprørte da dommen ble lest opp, og utenfor rettslokalet møtte moren Valerie Castile pressen:

– Jeg vil fortsatt kalle det drap. Jeg er veldig, veldig skuffet over rettssystemet her i Minnesota. Ingen steder i verden dør du ved å være ærlig og fortelle sannheten. Systemet fortsetter å svikte svarte folk.

RASER: Moren Valerie Castile var tydelig opprørt over at politimannen som skjøt sønnen ikke ble dømt for drap. Foto: Renee Jones Schneider , AP

Fikk du med deg? Datter til norsk kvinne i USA: Her blir mamma slått av politiet

Til tross for frifinnelsen, har lokale myndigheter vært klare på at de ønsker at politimannen frivillig forlater den aktuelle politistyrken. Forsvarer Tom Kelly sier at de er fornøyde med resultatet:

– Vi følte hele tiden at hans oppførsel var berettiget. Men det tar ikke vekk tragedien fra denne hendelsen, sier han.

Demonstrasjoner mot politivold endte tragisk: