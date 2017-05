Politimann siktet for drapet på Jordan Edwards (15)

Den 15 år gamle gutten forsøkte å forlate en fest da han ble skutt og drept i bilen han satt i. Nå er en politibetjent siktet for drapet.

Sent lørdag kveld for nesten en uke siden forsøkte 15 år gamle Jordan å forlate en fest sammen med brødrene og to venner, da politibetjent Roy Oliver åpnet ild mot bilen han satt i.

Nå er Oliver, som mistet jobben etter hendelsen, siktet for drapet på tenåringen, melder CNN. Fredag ble det utstedt arrestordre på den Oliver, som fremdeles er på frifot.

Døde på sykehus



Det var sent lørdag kveld lokal tid at politiet rykket ut etter melding om at en hjemmefest med fulle tenåringer hadde gått over styr i Balch Springs i delstaten Texas.

Omstendighetene er uklare, men ifølge politiet løp betjentene ut av huset da de hørte skudd på utsiden.

Det hele endte med at Roy Oliver åpnet ild mot bilen som 15 år gamle Jordan og hans fire venner, deriblant to brødre, satt i.

Jordan ble truffet, og døde senere av skadene på sykehus.

Politiet hevdet først at bilen med tenåringene rygget mot politibetjentene på «en aggressiv måte». Men etter å ha sett en video av hendelsen fortalte politisjef Jonathan Haber at dette ikke stemte:

Tvert imot kjørte bilen fra politiet da skuddene ble avfyrt.

Sterke reaksjoner



Drapet har i sosiale medier skapt sterke reaksjoner under emneknaggen #jordanedwards. Noen sammenligner det blant annet med drapet på 12 år gamle Tamir Rice i Cleveland i november 2014.



Ifølge en oversikt fra Washington Post er Jordan den yngste av over 330 personer som har blitt skutt og drept av politiet så langt i år.

Omtrent 25 prosent av de som er skutt har vært svarte, og omtrent syv prosent har vært ubevæpnede, viser oversikten. Minst ti personer har vært under 18 år.