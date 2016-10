Politiet skjøt syk mann med 14 skudd: Forsøkte å kjøre over ham først

En ny video som viser politiet skyte en afroamerikansk mann skaper massive reaksjoner i USA.

Joseph Mann (51) ble skutt og drept 11. juli, men den foreløpig siste videoen politiet har sluppet fra hendelsen kom denne helgen. Den viser hvordan en av patruljene som kom til stedet forsøkte å kjøre over ham før de dødelige skuddene falt, skriver LA Times.

–Fuck this guy, sier en av politimennene, før han sier til makkeren at han skal forsøke å kjøre ham ned.

– Gjør det, gjør det, svarer kollegaen.

De to polititjenestemennene er fjernet fra operativ tjeneste og satt til kontorjobber inntil videre, ifølge polititalsmann Bryce Heinlein.

Bakgrunn: Disse politivold-sakene får amerikanerne til å rase

Mentalt syk

Flere vitner meldte fra til politiet om at Mann viftet med en kniv og virket forvirret. To av dem omtalte 51-åringen som mentalt syk da de varslet.

DREPT: Joseph Mann (51). Foto: AP

John Burris, en advokat som representerer Manns familie, mener det var helt unødvendig å bruke dødelig makt mot 50-åringen, som skal ha slitt med psykiske problemer i en årrekke.

– Videoen viser at polititjenestemennene opptrådte som cowboyer, sier advokaten, som allerede har saksøkt politiet i Sacramento etter skytingen.

Les også: Rasende etter ny politiskyting i USA

Ingen skytevåpen



Politiet løsnet 18 skudd mot Mann, der 14 av dem traff. Andre videoer fra hendelsen, både politiets egne og fra vitner, viser at 51-åringen virret rundt og virket forvirret før han ble skutt.

Politimennene hevdet i rapportene sine etter hendelsen at han beveget hånden ned mot beltet etter noe, men dette vises ikke på noen av videoene som er blitt publisert så langt.

Det ble funnet en kort kniv på 51-åringen etter at han var død, men han hadde ingen skytevåpen.

Tidslinje: Disse drapene har skapt store reaksjoner i USA

Politisk brennbart



Videoen blir også brukt av borgerrettighetsbevegelser. De siste to årene har den såkalte «Black lives matter»-bevegelsen klart å gjøre politiets våpenbruk mot afrikansk-amerikanere til et av de mest brennbare politiske temaene.

Hvert år blir omkring 400 mistenkte drept av politiet i USA. I 2013 ble rekordmange drept – hele 461. En (ofte) hvit politistyrke anklages jevnlig for å ikke være rettferdig i sin behandling av svarte amerikanere. President Barack Obama har slått fast at mange svarte amerikanere ikke har tillit til politiet.

Av de mest kjente er saken til Rodney King - som ikke ble drept, men kraftig banket opp av flere politibetjentene i Los Angeles etter en biljakt i mars 1991. Det hele ble filmet av et vitne, og at betjentene ikke ble dømt for overdreven voldsbruk blir regnet som gnisten som startet raseopptøyene i delstaten i 1992.