Politiet: Overgrep mot tenåring sendt direkte på Facebook

På et tidspunkt var det minst 40 personer som så på at flere menn forgrep seg på den 15 år gamle jenta. Ingen varslet politiet.

Chicago-politiet jakter nå på fem eller seks personer som de mener var involvert i overgrepene mot den 15 år gamle jenta i den amerikanske byen.

Ifølge CNN startet det hele da jentas mor henvendte seg til politisjef Eddie Johnsen på gaten. Hun fortalte at datteren hadde vært savnet i 24 timer, og viste frem flere skjermdumper fra Facebook-videoen.

Dette førte til at politiet slo full alarm.

Tenåringsjenta ble senere funnet, og får nå behandling på sykehus. Samtidig jobber politiet intenst med å identifisere mennene på videoen.

Politiet bekrefter at 15-åringen kjente minst én av de mistenkte, og at flere av de involverte kan være mindreårige.

Det er uklart akkurat hva som vises på videoen, men politiet bekrefter at minst fem menn utsetter tenåringsjenta for upassende seksuell oppførsel. På et tidspunkt var det minst 40 personer som så på live-strømmen.

– Det er urovekkende at så mange mennesker så på uten å plukke opp telefonen for å ringe 911. Det er bare ikke riktig, sier Johnsen til WGN.

Det er imidlertid ikke første gang at Chicago-politiet etterforsker kriminalitet som er sendt direkte på Facebook: I januar ble en utviklingshemmet mann fastbundet og mishandlet for åpent kamera.

I en uttalelse etter videoen av den 15 år gamle jenta, er Facebook klare på at de ikke tillater den typen innhold.

– Vi tar vårt ansvar med å holde personer trygge på Facebook svært seriøst, og vil fjerne videoer som skildrer seksuelle overgrep eller som deles for å forherlige vold, sier en talsperson.

