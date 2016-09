Politiet om mistenkt New York-bomber: Kjøpte bombedeler på eBay

NEW YORK (VG) Politiet mener at Ahmad Khan Rahami (28) laget hjemmelagde bomber av trykkokere. Utstyret skal han ha kjøpt på eBay.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Det kommer frem i siktelsen ført i pennen av FBI-agent Peter Fredrick Licata, melder ABC News. 28-åringen skal ha startet innkjøpene for flere måneder siden.

I siktelsen heter det også at bomben som eksploderte i bydelen Chelsea på Manhattan inneholdt kulelagre og stålmuttere. FBI mener at dette ble plassert der for å øke skadeomfanget.

Også i terroren mot Boston Maraton i 2013 ble det brukt hjemmelagede bomber av trykkokere.

Blant ingrediensene kjøpt på eBay skal det også ha vært sitronsyre, som ofte blir brukt i improviserte sprengladninger.

Giæver kommenterer: Verdens mest effektive terrorbekjempere

Pågrepet etter skuddveksling

Rahami ble mandag pågrepet i Linden i New Jersey, ikke langt unna byen hvor han den siste tiden har bodd. Det var en bareier som oppdaget 28-åringen sovende i en gang i baren.

Da politiet kom til stedet begynte Rahami å skyte mot dem – og politiet svarte. Flere politibetjenter ble skadet, men ingen av dem alvorlig. Siktede ble også skadet, men var ved bevissthet da han ble kjørt bort i ambulanse.

28-åringen, med opprinnelse fra Afghanistan, er siktet for bruk av masseødeleggelsesvåpen og bombeangrep mot offentlige steder.

Lest denne? Norske Linda (47): Tenkte at det var et terrorangrep

Det var lørdag kveld lokal tid at en bombe gikk av på 23rd Street midt på Manhattan. 29 personer ble skadet, men samtlige ble dagen etter skrevet ut fra sykehus.

EKSPLOSJON: Lørdag kveld gikk en bombe av i bydelen Chelsea på Manhattan. Foto: Thomas Nilsson/VG

Faren ringte FBI

Noen timer etter smellet oppdaget politiet en mistenkelig gjenstand fire kvartaler unna. Det viste seg å være en hjemmelaget bombe, men denne detonerte aldri.

Tidligere lørdag eksploderte det i en søppeldunk i Seaside Park i nabodelstaten New Jersey. Politiet knytter alle disse hendelse sammen, og mener Rahami står bak.

Faren til 28-åringen har fortalt pressen at han ringte FBI i 2014. Anonyme kilder i politiet har sagt til flere amerikanske medier faren kalte sønnen for terrorist da han kontaktet FBI.

Myndighetene skal ha undersøkt påstanden, men ifølge AP trakk faren beskyldningen tilbake, og sa han egentlig mente at sønnen hang ut med feil folk, i et miljø som inkluderte kriminelle gjenger.

Kelly (40) til VG: – Vi så røyk stå opp fra bygningene