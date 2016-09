Politiet om drapet på ubevæpnet mann: Trodde e-sigarett var våpen

Politiet i forstaden El Cajon i San Diego sier «våpenet» Alfredo Olango siktet på dem med var en ti centimeter lang elektronisk sigarett.

Det lokale politiet rykket tirsdag ut da de fikk meldinger om en mentalt ustabil mann som vinglet rundt i trafikken. De endte med å skyte og drepe Alfredo Olango.

– Jeg ringte dere for å få hjelp, ikke for at dere skulle drepe broren min, sier det som skal være søsteren til Olango i en video publisert av CNN.

DREPT: Alfredo Olango. Her på et udatert bilde som er frigitt av familiens advokat.

Store demonstrasjoner



Demonstranter har natt til torsdag samlet seg rundt politistasjonen i El Cajon. De skriker «drap» og stiller spørsmål ved hvordan politiet kunne skyte en ubevæpnet mann.

Ifølge politiet ble Olango skutt da han ikke gjorde som han fikk beskjed om og oppførte seg truende ved å stille seg i «skyteposisjon», noe et bilde fra politiet bekrefter. En advokat sier at Olangos oppførsel skyldes at han var svært opprørt etter at en venn nylig døde.

Ifølge amerikanske medier var Olango flyktning fra Uganda. El Cajon er en by med mange immigranter og flyktninger og mange av dem deltar i demonstrasjonene i byen.

Spent stemning



Skyteepisoden er foreløpig siste i en serie der svarte amerikanere blir drept av politiet under uklare omstendigheter.

Senest i forrige uke brøt det ut store opptøyer i Charlotte,Nord-Carolina, etter at Keith Lamont Scott (43) ble skutt og drept.

Unge, svarte menn har ni ganger høyere sannsynlighet for å skutt av politiet enn andre amerikanere.

