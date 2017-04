Politico: Bannon fjernet etter hard maktkamp

Beslutningen om gi Steve Bannon fast plass i USAs Nasjonale sikkerhetsråd var kontroversiell. Nå er han fjernet fra den mektige posisjonen, angivelig etter en hard maktkamp med presidentens svigersønn.

Det vakte oppsikt da president Donald Trump utnevnte sin tidligere valgkampsjef som fast medlem av det Nasjonale sikkerhetsrådet. Blant de fremste kritikerne var den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain og tidligere Nasjonal sikkerhetsrådgiver Susan Rice.

Det nasjonale sikkerhetsråd er presidentens viktigste forum for sikkerhetsanliggender og utenrikspolitiske spørsmål. Nå er den kontroversielle sjefstrategen kastet ut av det mektige rådet. Det viser en ny liste over faste medlemmer i det øverste komiteen i Sikkerhetsrådet som ble offentliggjort onsdag.

Klaget på Bannon



Ifølge det anerkjente nettstedet Politico kommer vrakingen av Bannon i kjølvannet av det som blir beskrevet som en hard maktkamp mellom sjefstrategen og presidentens svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

Kushner skal de siste ukene ha stilt en rekke kritiske spørsmål om arbeidet i Det hvite hus, der han skal ha klaget på Bannon. Ifølge Politicos kilder skal Kushner ha gitt utrykk for at Bannons ønske om å bygge ned statsadministrasjonen skader presidenten.

At Bannon nå er ute av sikkerhetsrådet blir også beskrevet som en seier for Nasjonal sikkerhetsrådgiver Herbert Raymond McMaster som nå trolig får større makt over rådets arbeid, skriver Politico.

I tillegg til Bannon er Tom Bossert fra Homeland Security ute av rådet. Samtidig er USAs forsvarssjef Joe Dunford og øverste etterretningssjef Dan Coats tilbake i komiteen som faste medlemmer.

Støtter vrakingen



Vrakingen av Bannon blir hilst velkommen blant presidentens politiske motstandere.

– Jeg er svært fornøyd med at han ikke skal sitte i sikkerhetsrådet. Jeg skulle ønske han ikke hadde noen posisjon i administrasjonen i det hele tatt, sier den demokratiske senatoren Ben Cardin til Politico.

Medlem av Senatets forsvarskomite, Jack Reed, støtter også beslutningen om å fjerne Bannon, og understreker at han aldri burde vært utnevnt.

Overfor avisen Washington Post understreker kilder i Det hvite hus at det dreier seg om en omorganisering – og at Bannon på ingen måte er degradert. Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å «holde et øye med» den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

Gikk av



Flynn måtte trekke seg fra jobben etter kun 23 dager, etter nyheten om at han hadde unnlatt å informere visepresidenten om sin kontakt med den russiske ambassadøren.

Andre kilder hevder Bannon ble plassert i rådet for å sikre gjennomføringen av Trumps ønske om et mer strømlinjeformet sikkerhetsråd. Den kontroversielle beslutningen ble samtidig forsvart med Bannons bakgrunn som marineoffiser.

62 år gamle Steve Bannon er en beryktet skikkelse lengst ute på amerikansk høyreside. I august i fjor overtok den omstridte høyrerabulisten som valgkampleder for Donald Trump. Bannon ble hentet inn i Trumps valgkampteam etter at han hadde tapt mye til Hillary Clinton på meningsmålingene. Ifølge amerikanske medier var det den nye valgkampsjefen som stanset forsøkene på å gjøre den republikanske presidentkandidaten mer strømlinjeformet og politisk korrekt.

Som takk for seieren utnevnte mangemilliardæren ham til sjefsstrateg. Det gjør Bannon til en av de mektigste mennene i Det hvite hus.

Også etter innsettelsen har rådgiveren markert seg tydelig. Bannon blir blant annet utpekt som mannen bak det kontroversielle innreiseforbudet.