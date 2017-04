Planlegger første dobbelthenrettelse i USA på 17 år

Natt til tirsdag kan drapsdømte Jack Jones og Marcel Williams bli de første som mister livet i en dobbelthenrettelse i USA siden år 2000.

Jones og Williams skal etter planen henrettes henholdsvis klokken 02.00 og 03.15 natt til tirsdag norsk tid. Begge har imidlertid bedt om utsettelse av henrettelsen, og så sent som mandag har sakene deres vært til behandling i flere rettsinstanser.

Så langt har de blitt avvist av alle. Sent mandag kveld norsk tid var saken oppe i USAs høyesterett, melder AP.

Dersom henrettelsene gjennomføres, vil de bli den andre og tredje av flere planlagte henrettelser i den amerikanske delstaten Arkansas denne måneden.

Ifølge Jones' forsvarere lider han av diabetes, høyt blodtrykk og nevropati. Han har også et ben som er amputert under kneet. Forsvarerne hans mener at de tunge medisinene han tar mot sine lidelser, kan hindre at giftsprøyten med medikamentet midazolam vil fungere som planlagt.

Williams' advokater peker på at deres klient veier rundt 180 kilo og at det vil bli vanskelig å finne en blodåre som giftsprøyten kan settes i. Derfor mener de også at medikamentet trolig ikke vil fungere slik det er tenkt.

Fire av åtte henrettelser utsatt

Arkansas har blitt mye omtalt den siste tiden på grunn av planene om gjennomføre åtte henrettelser mellom 17. og 27. april.

Det ville i så fall blitt det høyeste antall henrettelser i en amerikansk delstat på så kort tid etter at USAs høyesterett gjeninnførte dødsstraff i 1976.

Grunnen til at delstaten planlegger så mange henrettelser, er at dens midazolam-beholdning går ut på dato ved utgangen av april.

DØDSDØMTE: Dette er de åtte mennene som Arkansas planla å henrette i løpet av elleve dager i april. Ledell Lee (øverst til høyre) ble henrettet sist uke. FOTO: AFP

Så langt har imidlertid fire av de åtte henrettelsene ble utsatt, mens én har blitt gjennomført. Natt til fredag sist uke ble 51 år gamle Ledell Lee henrettet for et drap han begikk i 1993.

Etter Jones og Williams, er drapsmannen Kenneth D. Williams den neste som er planlagt henrettet. Det skal skje torsdag.

– Skal ikke be om tilgivelse

Jones ble i 1996 dømt for å ha voldtatt og drept 34 år gamle Mary Phillips og for drapsforsøk på hennes 11 år gamle datter i 1995.

I et brev tidligere i april, sa han at han var klar til å bli henrettet, skriver Fox News.

– Jeg skal ikke be om tilgivelse, for det har jeg ikke rett til, het det i brevet.

Williams er dømt til døden for drapet på tobarnsmoren Stacy Errickson (22) i 1994. Ifølge Fox 16 har han tilstått å ha voldtatt, slått, kvalt og bortført henne da hun stanset i Jacksonville for å fylle drivstoff.

– Jeg skulle ønske jeg kunne ta det tilbake, men det kan jeg ikke, sa Williams til et panel som vurderer løslatelse i mars ifølge Fox News.

Sist gang en amerikansk delstat henrettet to fanger på samme dag var ifølge AP da to drapsmenn ble henrettet i Texas i 2000.