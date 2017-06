Pizzagate-mannen dømt til fengsel

Mannen som avfyrte skudd på en pizzarestaurant i Washington for å komme til bunns i en konspirasjonsteori, er nå dømt til fire års fengsel.

I desember 2016 troppet da 28 år gamle Edgar M. Welch opp på den populære restauranten Comet Ping Pong i Washington. Der rettet han et våpen mot en av de ansatte og avfyrte minst ett skudd i lokalet. Ingen ble skadet.

Bakgrunnen var at han ville komme til bunns i «Pizza Gate», en konspirasjonsteori som hevdet at politikere i toppen av Det demokratiske partiet, deriblant Hillary Clinton, skal ha drevet en pedofiliring fra restaurantens kjeller.

Torsdag ble Welch dømt til fire års fengsel for hendelsen, skriver nyhetsbyrået AP.

Welch: – Jeg ville bare gjøre noe godt

Kan skape presedens



I retten sa dommer Ketanji B. Jackson at hun aldri hadde sett en liknende sak, og ga Welch dermed en streng straff ettersom saken kan skape presedens.

Retten mente også at dersom Welch virkelig trodde det ble utført overgrep ved restauranten, burde han ha kontaktet politiet og ikke tatt saken i egne hender.

Jackson sa det var ren flaks at ingen ble fysisk skadet i hendelsen.

Straffeutmålingen var et halvt år strengere enn hva aktor ba om, skriver AP.

– Aldri meningen å skade eller skremme



Under høringen beklaget 29-åringen hva han hadde gjort og sa at han hadde innsett at han «ikke kan forandre det som skjedde». Allerede i mars erkjente 29-åringen straffskyld.

– Det var aldri min intensjon å skade eller skremme uskyldige liv, men jeg innser nå hvor tåplig og uforsvarlig handlingen min var, sa Welch, ifølge BBC.

I et brev til retten skrev Welch at han var oppriktig lei seg for at han satte personene som var til stede i fare. 29-åringen snakket dermot ikke om konspirasjonsteorien som var bakgrunn angrepet.

Ifølge Welch reiste han til Wahington for å redde «folk han trodde trengte hjelp».

Har måttet ansette sikkerhetsvakter



I retten sa restauranteier James Alefantis at konspirasjonsteorien og hendelsen har vært traumatisk for både han og de ansatte, og at det har påført skade på folk han er glad i.

Eieren sa også at han har lidd både følelsmessig og økonomisk. Retten trakk blant annet frem at Alefantis har måttet ansette sikkerhetsvakter og stenge telefonen.

– Jeg håper at vi en dag i en mer sannferdig tid vil huske denne dagen som et avvik, da løgnene ble sett på som ekte, sa Alefantis i retten.