Pence skal ha brukt privat epostkonto da han var guvernør – ble hacket

Mike Pence skal ha brukt den private kontoen til offisiell korrespondanse da han var guvernør i Indiana.

Det er avisen Indianapolis Star som melder at kontoen skal ha blitt hacket i fjor, da visepresident Mike Pence var guvernør i Indiana.

Pence brukte ifølge avisen den private kontoen til offisiell korrespondanse, inkludert til å diskutere sensitive opplysninger og forhold som har med rikets sikkerhet å gjøre.

Hackingen skal ha blitt oppdaget da Pence kontakter en epost der det fremsto som om Pence og kona var blitt robbet på Filippinene og trengte penger raskt.

Loven i Indiana forbyr ikke tjenestemenn å bruke privat epost i offisiell sammenheng, men lovverket tolkes til at slike eposter må bevares av arkivhensyn.

Den sittende guvernøren Eric Holcomb har offentliggjort mer en 30 sider med informasjon fra Pence' gamle konto hos AOL. Holcomb sier et antall eposter ikke kan offentliggjøres fordi de inneholder sensitiv og hemmelig informasjon.

Visepresidentens kontor sendte torsdag ut en uttalelse der de sier at han «i likhet med tidligere guvernører (...) hadde en offentlig og en privat epostkonto. Som guvernør rettet Pence seg fullstendig etter Indianas lover om bruk og lagring av epost».

Innholdet fra kontoene lagres og håndteres i tråd med delstatens offentlighetslov, forsikret visepresidentens folk.

Mike Pence var guvernør i Indiana fra 2013 frem til 9. januar 2017. Han tiltro som visepresident elleve dager senere.

Etter Hillary Clintons epost-skandale var Pence en av dem som kritiserte henne, og under valgkampen anklaget han henne blant annet for å legge til rette for at hackere enkelt kan få tak i klassifisert materiale.

Talsmann for Pence, Marc Lotter, sier til avisen at en sammenligning med Clintons epost-skandale er absurd, da Pence som guvernør ikke vil ha tilgang til like sensitiv informasjon som det er minister har.

