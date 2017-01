Pence: Førsteprioritet å oppheve Obamacare

WASHINGTON D.C. (VG) Mens Trump-administrasjonen varsler at de vil skrote Obamacare ved første mulighet, gjorde Obama i dag et siste forsøk på å redde sin hjertesak.

Avsperringene var mange og sikkerhetsoppbudet høyt da Barack Obama onsdag avla Kongress-bygningen i Washington D.C. et sjelden besøk.

VG stod utenfor da den avtroppende presidenten hadde en halvannen time langt møte med demokrater i Kongressen i et forsøk på å hindre at republikanerne fjerner helsereformen Obamacare.

Men det skjer i tolvte time, for vi er bare 16 dager unna at USA får en ny president i Donald Trump. Han har gang på gang hamret løs på Obamacare, kalt hele ordningen «en katastrofe», og sagt at han vil fjerne den og erstatte den med en ny ordning.

Nøyaktig hvilke steg Trump tar rundt dette spørsmålet hersker det stor spenning rundt. Da den avtroppende og påtroppende presidenten møttes i Det hvite hus like etter valget ba Obama Trump om å tenke seg om før han skrotet hele reformen.

Plan om rask oppheving

Etterpå sa Trump at han vil beholde deler av loven, blant annet punktet som garanterer at forsikringsselskap ikke kan nekte å dekke helsebehandling på grunn av en pasients tilstand, samt punktet som gir foreldre ekstra år helsedekning for barna sine.

Onsdag kom det flere drypp rundt Trumps vurderinger, for samtidig som Obama møtte sine partifeller møtte Trumps visepresident Mike Pence republikanske kongressmedlemmer for å fortelle om planene for helseforsikringsordningen. Han var klar på at å oppheve og erstatte Obamacare er den nye administrasjonenes førsteprioritet.

– Vi har utviklet en rekke lovforslag, som skal sikre en rolig og ordentlig overgang for sykeforsikring etter at Obamacare er opphevet, sa Pence da han onsdag møtte republikanerne i Kongressen.

The Hill melder at planen er å sørge for et opphevingsforslag av Obamacare ligger på Trumps bord innen 20. februar.

Reformen har, ifølge Ritzau, gitt sykeforsikring til omtrent 20 millioner amerikanere som tidligere ikke hadde sykeforsikring.



