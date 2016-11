Pågrepet for kidnapping – tilstår syv drap

Mannen ble pågrepet for å ha holdt Kala (30) fanget i en container i to måneder. Nå tilstår han å ha drept syv personer.

Kriminalsaken som ryster USA har dermed tatt en ny vending.

På en pressekonferanse natt til søndag fortalte sheriff Chuck Wright at Todd Christopher Kohlhepp (45) har innrømmet å ha tatt livet av minst syv personer, deriblant kjæresten til kvinnen som ble holdt fanget.

Til politiet har mannen innrømmet å stå bak drapet på fire personer i en motorsykkelbutikk i 2003. I tillegg har han fortalt at det ligger ytterligere to døde personer begravet på eiendommen i byen Woodruff i delstaten South Carolina.

Disse er foreløpig ikke funnet av politiet.

Kjæresteparet Kala Brown (30) og Charles Carver (32) hadde vært savnet siden slutten av august da politiet gjorde et grufullt funn på torsdag. Den 30 år gamle kvinnen ble funnet «lenket fast som en hund» i en container.

KJÆRESTER: Kala Brown ble funnet i en container, mens Charles Carver ble funnet begravet på eiendommen. Foto: , PRIVAT

Hun fortalte politiet at hun hadde blitt holdt fanget der i over to måneder, og at hun hadde vært vitne til at kjæresten ble skutt og drept.

Kjæresten ble senere funnet død på den samme eiendommen i det politiet har betegnet som en «grunn grav».

Eiendommen ble knyttet til 45 år gamle Todd Christopher Kohlhepp, som ble pågrepet kort tid etter funnet. Han er en registrert overgriper, som tidligere er dømt for kidnapping.

Sheriffen utelukker ikke at saken vil vokse ytterligere i omfang.