Pågrepet etter over to døgn på rømmen i USA

Ricky Dubose (24) og Donnie Rowe (43) drepte to vakter, før de stjal en bil og forduftet. Nå er de pågrepet etter en biljakt.

Politiet har drevet en storstilt jakt etter at de to tok seg foran i en transportbuss og overmannet to vakter i Georgia ved 07-tiden tirsdag lokal tid.

Begge vaktene ble skutt og drept på stedet, før rømlingene låste de 31 andre fangene inne i den aktuelle bussen.

Deretter truet de til seg en bil som hadde stoppet langs hovedveien mellom Eatonton og Sparta.

Over to døgn senere - ved 02.30-tiden natt til fredag norsk tid - bekrefter myndighetene at de har kontroll på rømlingene:

Ifølge guvernør Nathan Deal ble de pågrepet etter en politijakt i Tennessee, men utover det er omstendighetene foreløpig uklare.

Begge soner lange fengselsstraffer:

Donnie Russell Rowe (43) soner livstid uten prøveløslatelse. Han ble i 2001 dømt for grov vold, væpnet ran og besittelse av ulovlig våpen, og er tidligere straffedømt.

Ricky Dubose (24), som blir omtalt som et gjengmedlem, ble i 2014 dømt til 20 års fengsel for et væpnet ran og grov vold. Også han er tidligere straffedømt.