Orkanen «Matthew» treffer USA i natt: – Et monster

Etter å ha tatt livet av minst 260 personer og lagt tusenvis av hjem i ruiner i Haiti, nærmer den kraftige stormen seg Florida.

– Et monster, sier Florida-guvernør Rick Scott om den dødelige orkanen som nå nærmer seg den amerikanske delstaten.

USAs president Barack Obama har erklært unntakstilstand i Florida og South Carolina, og myndighetene har oppfordret over to millioner mennesker til å komme seg vekk fra kystområdene.

Florida-guvernøren kom også sent torsdag kveld med en svært tydelig advarsel til de som ikke har fulgt oppfordringen:

– Dette er seriøst. Ikke ta noen sjanser. En liten bevegelse i stormen kan ha mye å si. Det er grunnen til at vi forbereder oss på at den treffer direkte. Så jeg gjentar; dersom du trenger å evakuere, men ikke har gjort det, gjør det. Denne stormen vil drepe dere! Tiden er i ferd med å renne ut.

Bakgrunn: Slik herjet «Matthew» i Haiti



«Matthew» er det kraftigste uværet som har rammet Karibia og USA siden «Wilma» og «Katrina» i 2005. Sistnevnte ble en gigantisk katastrofe da demningene som skulle hindre flom i New Orleans bristet. Store deler av byen havnet under vann. Tusenvis ble hjemløse, og minst 1836 personer mistet livet.

Orkanens dødelige regnskap etter herjingene i Haiti er i ferd med å gjøres opp: Myndighetene bekrefter natt til fredag at 264 mennesker er døde, tusenvis av hjem er ruinert og viktige deler av landets infrastruktur er ødelagt.

Nå fryktes det for en omfattende sultkatastrofe.

– Det er komplett ødeleggelse her. Over 80 prosent av bygningene er borte. Telefonnettet er nede. Elektrisiteten er borte. Området er fullstendig isolert, og alle er i ferd med å gå tomme for mat og penger, sier CARS landdirektør, Jean-Michel Vigreux, til NTB.

Haiti-ordfører til VG: – Det er vann over alt, husene har kollapset

Hoteller er barrikadert

VG-journalist Anders K. Christiansen er på ferie med familien i Fort Lauderdale i Florida, og er blant dem som har evakuert til et hotell i Miami. Han forteller at det er svært stille i gatene, og at butikker er tomme for varer.

Familien Bakken fra Kristiansand har derimot valgt å bli i Fort Lauderdale. De holder seg borte fra vinduer, og har fjernet alle møbler fra verandaen.

– Det øker på i vindstyrke og regn nå, og alle hotellene ved sjøen er barrikadert og evakuert, forteller Nils Olaf Bakken.