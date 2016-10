Orkanen «Matthew» raser innover USA: Fire døde

To kvinner ble truffet av et tre, mens en mann og en kvinne mistet livet da nødetatene ble hindret fra å rykke ut fordi vinden var for sterk.

I Haiti har orkanen tatt over 842 menneskeliv, og man fryktet opprinnelig store ødeleggelser også i USA. Så langt har orkanen sneiet kysten, og USAs orkansenter (NHC) har nedgradert værsystemet til en kategori 2-storm på en skala til fem.

Florida-guvernør om orkanen: Et monster

De kraftigste vindkastene var fredag kveld på rundt 48 meter per sekund og orkanen befant seg rundt 215 kilometer sør for Savannah i delstaten Georgia

Sent fredag kveld var beskjeden fra værtjenesten i Jacksonville i Florida imidlertid fortsatt tydelig: «IKKE GÅ UTENDØRS!».

842 døde i Haiti: Denne byen er totalødelagt av orkanen

For sterk vind

En 58 år gammel kvinne fikk fredag hjerteinfarkt i boligen sin i St. Lucie County i Florida, men sterk vind gjorde at redningsmannskaper ikke nådde frem.

– Vi klarte ikke å rykke ut på trygt vis og dessverre døde hun, sier talskvinne Catherine Chaney i det lokale brannvesenet.

Tidlig fredag morgen fikk nødetatene en melding om en 82 år gammel mann som hadde symptomer på slag og slet med å puste.

– Igjen kunne vi ikke rykke ut fordi vinden var for sterk, sier Chaney.

Fredag formiddag døde en kvinne i 60-årene Volusia County i Florida etter at hun gikk ut av huset sitt for å mate noen dyr. Vinden rev med seg et tre som falt over kvinnen.

Ytterligere en kvinne nordøst i delstaten døde da et tre falt over campingvognen hennes, skriver CNN.

Bakgrunn: Slik herjet «Matthew» i Haiti

Store strømbrudd

Over en million mennesker i Florida og Georgia har fått ordre om å evakuere som følge av orkanen, men så langt har den truffet med svakere styrke enn ventet.

Amerikanske flyselskaper har innstilt 4500 flyginger og flere store fornøyelsesparker har blitt stengt ned følge av uværet. På det meste var over en million husstander uten strøm.

Selv om det forventes at Matthew vil svekkes ytterligere i løpet av de neste 48 timene, tror den amerikanske værtjenesten at den fortsatt vil være en orkan fram til den beveger seg bort fra de sørøstlige delene av USA på søndag.

På sitt kraftigste var orkanen klassifisert som en kategori 5-orkan.

Haiti-ordfører til VG: – Det er vann over alt, husene har kollapset