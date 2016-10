Orkanen «Matthew» raser innover USA: – Et monster

Etter å ha tatt livet av minst 283 personer og lagt tusenvis av hjem i ruiner i Haiti, raser den kraftige orkanen nå innover USA.

– Vi har allerede begynt å se konsekvensene, og det er et monster, sier Florida-guvernør Rick Scott om den dødelige orkanen som natt til fredag beveger oppover langs sørkysten av landet.

Vindstyrken kan nå opp i over 60 meter per sekund, og vil med det nærme seg nivået til orkanen Katarina i 2005.

– Aldri sett maken

USAs president Barack Obama har erklært unntakstilstand i Florida, Georgia og South Carolina, og myndighetene har oppfordret over to millioner mennesker til å komme seg vekk fra kystområdene.

– Det er en vanvittig storm. Jeg har holdt til her siden 60-tallet, og har aldri sett maken, sier ordfører Jack Seiler i feriebyen Fort Lauderdale i 04.15-tiden.

I Florida er over 100.000 innbyggere uten strøm, og orkanen beveger seg tidlig fredag morgen nordover i delstaten, og videre mot Georgia, South Carolina og North-Carolina.

I sentrum av Miami melder VG-journalist Anders K. Chrisitansen at vinden tiltar markant i styrke like før klokken 04 norsk tid.

STILLE FØR STORMEN: Det er kraftig regn og vind, men få biler å se i gatene i Jacksonville i Florida. Foto: Jewel Samad , AFP

Både myndigheter og hotellene i byen ber folk om å holde seg innendørs.

– Vinden har økt markant i styrke den siste timen. Likevel virker Miami å komme bedre ut av uværet enn mange fryktet. Situasjonen er trolig lang mer alvorlig noen mil lenger nord i Florida, sier VG-journalist Anders K. Christiansen ved 04-tiden.

Bakgrunn: Slik herjet «Matthew» i Haiti



– Ikke ta noen sjanser

Florida-guvernøren kom sent torsdag kveld også med en svært tydelig advarsel til de som ikke har fulgt oppfordringen om å evakuere:

Kristin Brække (19) bor i Orlando. Foto: , PRIVAT

– Dette er seriøst. Ikke ta noen sjanser. En liten bevegelse i stormen kan ha mye å si. Det er grunnen til at vi forbereder oss på at den treffer direkte. Så jeg gjentar; dersom du trenger å evakuere, men ikke har gjort det, gjør det. Denne stormen vil drepe dere! Tiden er i ferd med å renne ut.

Kristin Brække (19) jobber på den norske paviljongen i Epcot i Disney World i Florida, og bor i Orlando. Hun forteller at de har fått beskjed om å holde seg innendørs, og ikke gå ut med mindre det er absolutt nødvendig.

– Selv om vi ikke er langs kysten virker det som om orkanen også kan komme til å treffe her. Vi har i løpet av de siste dagene kjøpt inn ekstra mat og drikke i tilfelle vi ender opp med å bli strandet her uten strøm og rent vann. Det har begynt å regne ganske kraftig, men jeg regner med at det bare kommer til å øke utover kvelden, sier hun til VG.

Dødstallet stiger i Haiti

«Matthew» er det kraftigste uværet som har rammet Karibia og USA siden «Wilma» og «Katrina» i 2005. Sistnevnte ble en gigantisk katastrofe da demningene som skulle hindre flom i New Orleans brast. Store deler av byen havnet under vann.

Tusenvis ble hjemløse, og minst 1836 personer mistet livet.

Orkanens dødelige regnskap etter herjingene i Haiti er også i ferd med å gjøres opp: Lokale myndighetene bekrefter natt til fredag at minst 283 personer er døde. I tillegg har tusenvis mistet sine hjem.