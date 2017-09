Orkanen «Irma» på vei: Florida beordrer evakuering

Myndighetene i Florida har erklært unntakstilstand og beordret evakuering på grunn av en ny orkan som er på vei mot USA.

Uværet «Irma» som er på vei innover Det karibiske hav har økt i styrke og er nå en «ekstremt farlig» og «potensielt katastrofal» kategori 5-orkan, melder det amerikanske orkansenteret (National Hurricane Center – NHC) ifølge Washington Post.

Orkanen flytter seg nå vestover med en hastighet på 22 kilometer i timen. I morgentimene tirsdag lokal tid lå den 365 kilometer øst for øya Antigua. Det er ventet at den kan nå de første karibiske øyene tirsdag kveld og natt til onsdag lokal tid, ifølge de siste prognosene fra NHC.

Mens millioner av mennesker i Texas fortsatt er rammet etter orkanen «Harvey», som slo inn over land i forrige uke, tar myndighetene i Florida ingen sjanser og erklærer unntakstilstand.

NØDPROVIANT: Innbyggere i Miami har begynt å hamstre mat og vann som forberedelse til uværet «Irma» som er på vei mot flere karibiske øyer før det skal treffe det amerikanske fastlandet. Foto: Roberto Koltun , AP

Mobiliserer heimevernet

Guvernør Rick Scott har bedt president Donald Trump om føderal hjelp til å bygge flombarrierer for å beskytte utsatte områder i delstaten. Det er ventet at orkanen heve vannstanden til mellom 210 og 335 centimeter over normalt nivå.

Scott har allerede mobilisert 100 medlemmer av heimevernet i Florida, og har beordret resten av delstatens heimevernstyrke på 7000 menn og kvinner om å melde seg til tjeneste fredag.

Myndighetene på Puerto Rico, der det bor 3,5 millioner mennesker, frykter bølger på opp mot 7 meter og at det kan bli flom og ras. Prognoser tilsier opptil 310 millimeter med regn. Folk bosatt i utsatte områder blir evakuert.

SKALKER LUKENE: Innbyggere i Puerto Rico spikrer treplater over vinduene sine. Foto: Carlos Giusti , AP

Millioner av mennesker kan potensielt bli rammet når uværet treffer land. Det er ifølge NTB utstedt orkanvarsel for Antigua og Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint Kitts og Nevis, Saint Martin, Saba, St. Eustatius, St. Maarten og St. Barts, Puerto Rico, samt De amerikanske Jomfruøyer og De britiske Jomfruøyer. I tillegg er det sendt ut obs-varsel for Turks- og Caicosøyene, Guadeloupe, deler av Bahamas, samt Haiti og Den dominikanske republikk.

Orkanens øye er ventet å passere om lag 80 kilometer fra Puerto Rico onsdag kveld. Der har guvernøren slått alarm og satt nasjonalgarden i beredskap.

NHC melder at det er for tidlig å si eksakt når og hvor kraftig uværet vil treffe det amerikanske fastlandet, men oppfordrer alle som bor i de potensielt utsatte områdene om å sette i verk sine kriseplaner.

TRUENDE UVÆR: Et satellittbilde fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) viser tydelig uværet «Irma», som har bygget seg opp til en kategori 5-orkan, på vei inn fra Atlanterhavet. Foto: , AP

Beordrer evakuering

Lokale myndigheter har begynt å oppfordre folk i Florida om å forlate områder som kan bli direkte berørt av «Irma». Ordfører Carlos A. Gimenez i Miami Dade Country sier myndighetene vil kunne be deler av fylkets 2,7 millioner innbyggere om å starte evakueringen allerede onsdag.

– Denne orkanen er altfor kraftig og utgjør en altfor stor trussel til at vi kan utsette å sette i verk tiltak, sa Gimenez på en pressebrifing, ifølge Washington Post.

Han oppfordrer innbyggerne om å ha minst tre dagers forsyninger av mat, vann og andre nødvendigheter.

– Jeg vil heller besvære våre innbyggere en gang for mye heller enn at noen skal miste livet unødig hvis vi faktisk blir truffet av orkanen «Irma». Det er fortsatt for tidlig å vite om vi kommer til å bli truffet direkte, sa Gimenes ifølge avisen.

Myndighetene i Monroe County, hvor man finner den populære turistdestinasjonen Florida Keys, har utstedt en evakueringsordre for turister, som må forlate området onsdag morgen. Alle fastboende må forlate området innen onsdag kveld.