Oljerør-demonstranter til VG: – Kampen er ikke over

NEW YORK (VG) Siden august har Carla (56), Chase (38) og flere tusen andre protestert mot oljerørledningen i Nord-Dakota. Nå har de vunnet en viktig seier, men striden er på langt nær slutt.

Jubelen brøt løs og fyrverkeri ble skutt opp fra urfolksreservatet Standing Rock i Nord-Dakota da det søndag ble klart at flere måneder med protester endelig har gitt gevinst.

Bakgrunnen er at Hærens ingeniørkorps, som er grunneiere av deler av ruten hvor den planlagte oljerørledningen Dakota Access skal passere, ikke vil tillate at den skal gå under Missouri-elven i utfolksområdet.

Sammen med innfødte siouxer har miljøforkjempere siden august slått leir i reservatet i håp om å stoppe rørledningen som de mener truer drikkevannet og vil ødelegge området som tilhører indianerstammen.

Kraftig snøvær

Carla Youngbear (56) fra Kansas har de siste månedene vært i Nord-Dakota for å demonstrere. Når vi snakker med henne dagen etter den gode nyheten, sier hun at protesten på ingen måte er slutt.

– Leiren er her fremdeles til tross for at mange dro i går, men i dag har mange nye kommet til selv om det snør kraftig. Kampen er ikke over, fordi selskapet ikke vil gi seg, sier hun til VG.

Selskapet hun refererer til er utbyggeren av ledningen, Energy Transfer Partners (ETP), som demonstrantene frykter vil fortsette å drille til tross for avgjørelsen ved å bare betale den høye boten det medfører.

FORTSETTER PROTESTEN: Carla Youngbear (56) fra Kansas gir seg ikke – og blir i Nord-Dakota selv om de vant en viktig seier søndag. Her er hun avbildet i snøværet mandag. Foto: , Privat

Fakta: Striden om oljerørledningen Standing Rock er en protestbevegelse mot utbyggingen av en oljerørledning på 190 mil som bygges fra Nord-Dakota til Illinois i USA.

Protestbevegelsen startet i april 2016 av noen medlemmer av Sioux-grenen Standing Rock, men over tid har flere sluttet seg til protestene selv om de ikke nødvendigvis tilhører Sioux-stammen.

Amnesty International USA har observatører i området.

Oljerørledningen til 30 milliarder kroner skal gå gjennom de fire amerikanske delstatene Illinois, Iowa, Sør-Dakota og Nord-Dakota.

Urbefolkningen frykter lekkasjer fra rørledninger og mener den er en trussel mot vannressursene og kulturelle verdier.

Oljefondet har investert 10,3 milliarder kroner i aksjer og rentepapirer i fem selskaper som står bak prosjektet. Kilde: NTB

Frykten er også stor for at tiltredende president Donald Trump kan gi tillatelse til å fortsette utbyggingen så snart han kommer til makten.

– Jeg er veldig redd for hva Trump kan gjøre og er bekymret over at det er han som skal styre landet, sier Youngbear.

Trump har eierinteresser

Nylig ble det kjent at Trump eier aksjer for mellom 130.000 og 430.000 kroner i ETP, samt mellom 860.000 og 2,1 millioner kroner i Phillips 66, som eier en fjerdedel av Dakota Access.

– Når det gjelder Dakota Access-rørledningen så er det noe vi støtter utbyggingen av. Vi kommer til å gjennomgå hele saken når vi er i Det hvite hus, og gjøre en passende beslutning da, sier talsmann for Donald Trump, Jason Miller til Wall Street Journal.

Politikeren Chase Iron Eyes (38), som er født og oppvokst i Standing Rock, har demonstrert siden august, men hadde to måneders pause da han drev valgkamp for å kjempe om plass i Kongressen.

KJEMPER VIDERE: Politikeren og demonstranten Chase Iron Eye (38). Foto: Privat

– Kampen er langt fra over, men samtidig er vi nødt å feire de seirene vi får. Dette er en liten, men veldig symbolsk seier, sier Iron Eyes til VG.

Han anslår at det i går var rundt 7000 demonstranter i leiren, og at det i helgen var rundt 12 000. Myndighetene har forsøkt å få demonstrantene fjernet og argumenterer med at de frykter for liv og helse. Det er ikke noe som bekymrer Iron Eyes.

– Vi har levd i disse værforholdene i 10 000 år, så det er ikke noe å bekymre seg for. Det man bør være bekymret for er at de kommer til å fortsette å bore selv om de ikke har lov til det.

DNB solgte aksjer

PROTESTERER: Nick Estes (30) er en av flere tusen demonstranter i Standing Rock i Nord-Dakota. Foto: Privat

Nick Estes (30) fra Sør-Dakota tilhører en av Sioux-stammene som blir påvirket av oljerørledningen. De siste månedene har han kjørt aktivister fra New Mexico, hvor han bor, til Nord-Dakota for å demonstrere.

– De fleste av arrangørene og folk i leiren er ikke så naive at de tror det denne store seieren er slutten, sier han til VG og fortsetter:

– Det er et stort maktskifte som skal skje, men vi kan ikke la frykten for Trump ødelegge denne bevegelsen.

Både Oljefondet og DNB hadde eierandeler i selskapet er utbygger av oljerørledningen. Sistnevnte har nå solgt seg ut, men er fremdeles långiver. Oljefondet har ikke gjort noe med sine eierinteresser.

Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management, som forvalter Oljefondet, sier til VG at han henviser videre til Etikkrådet, som nå er inne i saken.

VG har ikke lyktes å oppnå kontakt med Etikkrådet.