Obama truer Putin med tiltak etter hacking

President Barack Obama lover Vladimir Putin å ta grep etter Russlands angivelige innblanding i den amerikanske valgkampen.

Obama sier at han i telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin har sagt hva han mener om hackerangrepene under den amerikanske valgkampen.

– Vi er nødt til å iverksette tiltak, og det kommer vi til å gjøre, sier Obama til radiostasjonen NPR

Den avtroppende presidenten vil ikke utdype når eller hvordan det skal reageres. Han sier noen av reaksjonene kan bli offentliggjort og noen av dem vil kanskje ikke bli det.

Obama skal fredag holde sin siste pressekonferanse før juleferien der han oppsummerer året.

Det hvite hus antyder at Russlands president Vladimir Putin personlig ga ordre om hacking av amerikanske politikeres private epostkontoer idet presidentvalget nærmet seg.

Kreml benekter disse anklagene. På spørsmål om den angivelige hackingen har Putin-talsmann Dmitrij Peskov sagt at disse påstandene er «latterlig nonsens».

Obama-administrasjonen mener også at det er et faktum at hackingen tjente Donald Trump under valgkampen.

I tillegg rettes det anklager mot Trump, som ifølge president Barack Obamas talsmann, Josh Earnest, «åpenbart» må ha visst om russernes innblanding i valget.

