Obama lover tiltak mot Russland etter hackerangrep

USAs president Barack Obama lover tiltak mot Russland etter hackerangrepene under den amerikanske valgkampen.

– Når en fremmed statsmakt forsøkter å påvirke våre valg, er vi nødt til å handle. Det tror jeg ikke det er noen tvil om, sier USAs president Barack Obama til National Public Radio ifølge CNN.

Han sier USA vil iversette tiltak mot Russland, men vil ikke utdype når og hvordan.

– Noen av tiltakene kan bli offentliggjort, andre vil kanskje ikke bli det, fortsetter den amerikanske presidenten.

Tror Putin var involvert



To høytstående kilder i amerikansk etterretning har tidligere denne uken fortalt til NBC at de tror Russlands president var personlig involvert i hackerangrepene mot demokratene under valgkampen.

Ifølge etterforskningen de hevdet å ha tilgang til, tydet mye på at Putin hadde instruert hvordan materiale hacket fra demokratene skulle bli lekket og brukt.

Dette skal være en del av en vendetta mot Clinton, etter at hun stilte spørsmål ved gjennomføringen av valget i Russland i 2011.

Påstandene fra etterretningskildene kom i kjølvannet av at en hemmelig CIA-rapport, der det ble konkludert med at Russland forstyrret valget i USA. Ifølge rapporten, som ble omtalt av flere amerikanske aviser forrige helg, var målet var å hjelpe Trump til seier.

Torsdag antydet også Det hvite hus at Putin var direkte involvert i angrepene. Obama-administrasjonen mener også at det er et faktum at hackingen tjente Donald Trump under valgkampen.

Avviser anklagene



I en telefonsamtale med Vladimir Putin skal Obama ha konfrontert den russiske presidenten, og fortalt han hva han mener om de angivelige angrepene.

Kreml har imidlertid benektet anklagene: På spørsmål om den angivelige hackingen har Putin-talsmann Dmitrij Peskov sagt at disse påstandene er «latterlig nonsens».

Ved å anklage Putin direkte har Det hvite hus også havnet på kollisjonskurs med Trump, som fortsatt stiller spørsmål ved hvorvidt Russland var involvert i hackingen som førte til at eposter som kunne skade Clinton, ble offentliggjort.

– Hvis Russland, eller en annen instans, hacket, hvorfor ventet Det hvite hus så lenge med å handle? Hvorfor klaget de først etter at Hillary tapte? skriver han i en Twitter-melding torsdag.

Trump blir imidlertid stadig mer alene om å tvile på russisk innblanding, og oppfatningene hans går også på tvers av hva CIA og FBI har funnet fram til i sin etterforskning av saken.

