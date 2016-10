Obama la ut bilde med Jagland - likt én million ganger

Presidentens kjærlighetserklæring til kona går som en farsott i sosiale medier.

«Dansende gjennom 24 år. Gratulerer med bryllupsdagen». Slik lyder billedteksten på et innlegg som president Barack Obama postet på sin Facebook i går.

Bildet viser han og kona Michelle som smilende danser i finstasen etter Nobel-banketten i 2009.

Obama ble tildelt Nobels fredspris dette året for sin «ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt diplomati og mellomfolkelig samarbeid».

Bildet med den romantiske meldingen har blitt svært godt mottatt i sosiale medier, og bare på 16 timer har bilde allerede fått én million «likes» fra folk over hele verden.

Men folk fra alle verdens hjørner har dermed også sett vår egen Thorbjørn Jagland.

I bakgrunnen av presidentparet danser Jagland sammen med sin kone. Han var i 2009 leder av Nobelkomiteen, og sammen med fredsprisvinneren, alene med sin kone på dansegulvet.

Det er derimot noe helt annet enn på dansegulvet at Jagland har markert seg de siste dagene. Nylig kom Jagland med et iskaldt stikk til Stoltenberg, som i den nyutgitte boken «Min historie» beskriver detaljert konflikten mellom de to:

«(...) Vi er inne i den verste humanitære krise siden krigen. Også derfor ville det være meningsløst og det ville sende et helt galt signal til Europa om jeg lot meg vikle inn i en hjemlig krangel om hva som skjedde for 15 år siden (...)».

