Obama la igjen brev til Trump

I sine siste minutter i det ovale kontor, etterlot Barack Obama et brev med 275 velvalgte ord til president Donald Trump.

Brevet, som kan leses i sin helhet nederst i denne saken, har sett dagens lys etter at CNN fikk tak i en kopi.

Den siste formelle kommunikasjonen mellom USAs 44. og 45. president begynner med en gratulasjon:

«Gratulerer med en bemerkelsesverdig valgkamp. Millioner har satt sin lit til deg,» skriver Obama, før han overleverer noen refleksjoner fra sine åtte år ved makten.

Fire gode råd fra president til president

Den avtroppende Obama gir fire gode råd til den nyvalgte Trump:



1. Hjelp dem som ikke er like heldige som oss.



«Vi har begge blitt velsignet, på ulike måter, med masse hell. Men ikke alle er like heldige. Det er opp til oss å bygge flere suksess-stiger for alle barn og familier som er villige til å jobbe hardt.»

2. Husk at amerikansk lederskap er uunnværlig.

«Det er opp til oss, gjennom handling og eksempel, å opprettholde den internasjonale ordenen som har vokst frem siden slutten av Den kalde krigen og som vår velstand og sikkerhet avhenger av.»



3. Beskytt landets demokratiske institusjoner og tradisjoner.



«Vi er bare midlertidige okkupanter av dette kontoret.»

4. Ta deg tid til familie og venner.

«De får deg gjennom de uunngåelige dårlige periodene.»

Les hele brevet

Kjære Mr. President,

Gratulerer med en bemerkelsesverdig valgkamp. Millioner har satt sin lit til deg, og alle oss, uavhengig av parti, burde håper på utvidet velstand og sikkerhet i løpet av din tid.



Dette er et unikt kontor, uten en klar oppskrift på suksess, så jeg er vet ikke om mine råd vil være til særlig hjelp. La meg likevel tilby noen få refleksjoner fra mine siste åtte år.



For det første, vi har begge blitt velsignet, på ulike måter, med masse hell. Men ikke alle er like heldige. Det er opp til oss å bygge flere suksess-stiger for alle barn og familier som er villige til å jobbe hardt.



For det andre, amerikansk lederskap er virkelig uunnværlig. Det er opp til oss, gjennom handling og eksempel, å opprettholde den internasjonale ordenen som har vokst frem siden slutten av Den kalde krigen og som vår velstand og sikkerhet avhenger av.

For det tredje, vi er bare midlertidige okkupanter av dette kontoret. Det gjør oss til vergene av de demokratiske institusjonene og tradisjoner - som rettsstaten, maktfordeling, lik beskyttelse og borgerrettigheter - som våre forfedre kjempet og blødde for. Uavhengig av den daglige politikkens krefter, er det opp til oss å etterlate de demokratiske instrumentene minst like sterke som vi fant dem.

Og til slutt, ta deg tid, i maset fra begivenheter og ansvar, til venner og familie. De får deg gjennom de uunngåelige dårlige periodene.

Michelle og jeg ønsker deg og Melania det aller beste i det dere reiser ut på dette storslåtte eventyret, og vit at vi står klare til å hjelpe på den måten vi kan.

Lykke til,

BO