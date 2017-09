Obama knallhardt ut mot Trump-avgjørelse

WASHINGTON, D.C. (VG) Tirsdag valgte Donald Trump å avslutte et program som sikrer personer som kom ulovlig inn i USA som barn rett til utdanning og arbeid i USA. Det får hans forgjenger til å se rødt.

– Til syvende og sist handler dette om anstendighet. Dette handler om vi er et folk som sparker håpefulle, unge strebere ut av Amerika, eller om vi behandler dem slik vi ønsker at våre barn skal bli behandlet. Det handler om hvem vi er som et folk, og hvem vi ønsker å være, skriver Obama, i en tre sider lang uttalelse.

At en tidligere president bare syv og en halv måned etter at han går av skriver en så lang uttalelse om den sittende presidentens politikk er høyst uvanlig.

– Dette er en anti-tveet fra Barack Obama. Dette er et langt brev. Noe mer enn 140 tegn. Dette er sterke, personlige ord fra den tidligere presidenten, sier CNNs politiske kommentator Gloria Borger.

I uttalelsen skriver Obama også at de 800.000 som har registret seg i det såkalte DACA-programmet er unge mennesker som vokste opp i USA. Ungdom som studerer, unge voksne som har fått jobber og patrioter som lover troskap til det amerikanske flagget. Han mener det handler om sunn fornuft å la dem få bli.

– Disse «drømmerne» (kallenavn på DACA-registrerte personer journ.anm.) er amerikanere i sine hjerter, i sitt tankesett, på alle mulige måter utenom én; på papiret.

Og det er hva dette handler om. Disse 800.000 ble tatt med inn i USA av foreldrene sine som ulovlige innvandrere mens de ennå var under 16 år. Dermed har de ikke papirer på at de er amerikanere, men DACA-programmet har gitt dem rett til en toårig fornybar arbeidstillatelse, eller rett til utdanning.

Kort fortalt har de fått retten til de tingene som gjør at de kan bidra i samfunnet på en bedre måte enn noen som ikke får tatt utdanning, eller må jobbe svart, fordi de ikke har de riktige papirene.

NUMMER 45 og 44: Daværende president Barack Obama tok imot valgvinner Donald Trump i Det ovale kontor i Det hvite hus i novmeber i fjor. De to er henholdsvis USAs 44. og 45. president. Foto: Pablo Martinez Monsivais , AP

– Ondskapsfullt

Obama påpeker i sin uttalelse at alle ønsker seg trygge grenser, og at det finnes ulike meninger om hvordan man skal få til dette. Han mener likevel at dagens avgjørelse fra Det hvite hus ikke handler om dette.

Trumps avgjørelse tirsdag innebærer at DACA-programmet, innført av Barack Obama, blir avsluttet om seks måneder. Uten dette står «drømmerne» i fare for å bli kastet ut av landet. Dette til tross for at de for eksempel kan ha ankommet landet da de var 4 år gamle, fullstendig uten påvirkning på foreldenes avgjørelse om å ta seg ulovlig inn i USA, mens de nå kanskje er 24 år gamle og studerer, eller er i fullt arbeid.

– I dag har det blitt kastet skygger over noen av våre beste og smarteste unge mennesker nok en gang. Å angripe disse unge folkene er feil, fordi de har ikke gjort noe galt, mener ex-presidenten.

Han påpeker at det dessuten vil virke mot sin hensikt å sende ut folk som ønsker å starte nye virksomheter, eller tjenestegjøre i militæret, eller på andre måter bidra til landets beste.

DEMONSTRERTE: Anna Martinez (t.v.) hadde med seg ropert. Her ser hun over tidsplanen for dagens demonstrasjon sammen med en meddemonstrant. Foto: JOSTEIN MATRE, VG

– Dessuten er det ondskapsfullt. Hvor skal vi sende disse folkene? Til at land de ikke husker med et språk de kanskje ikke en gang snakker? spør Obama retorisk, og påpeker at det ikke vil gjøre arbeidsløsheten lavere, eller fjerne noens skatter, eller øke noens lønn.

– Hatet lever

VG var tilstede under en demonstrasjon mot presidentens avgjørelse utenfor Det Hvite hus tirsdag formiddag, amerikansk tid. To-tre hundre mennesker hadde møtt opp med plakater med tekster som «I will defend immigrants» og «Defend Dreamers» ropte de slagord som «Vi er alle immigranter» og «Vi kjemper for rettferdighet».

En av dem som hadde møtt frem var Anna Martinez. Hun frykter at alle «drømmerne» skal miste alt de har.

– De risikerer å bli deportert. Dette er forferdelig, sier hun til VG.

Hun forteller hvorfor det er viktig å engasjere seg:

– Hatet lever. Se på hva som skjedde i Virginia. Ku Klux Klan og neonazistene kommer ut i gatene igjen, sier Martinez, som innstendig ber Kongressen ta grep.

Tverrpolitisk forslag

Det kan det se ut som at i alle fall noen prøver å gjøre. Allerede fire timer etter at det ble klart at Trump fjerner DACA kom demokraten Dick Durbin og republikaneren Lindsay Graham fra Senatet i Kongressen med et tverrpolitisk forslag om en ny lov som skal sørge for at de 800.000 «drømmerne» ikke trenger å frykte at de blir sendt ut av landet.

SENATORER: Lindsey Graham (t.v.) og Dick Durbin (t.h.) representerer hvert sitt parti, men har kommet med et felles forslag for å sørge for at de såkalte «drømmerne» ikke risikerer utsendelse av USA. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Graham sier for øvrig at han støtter presidenten i avviklingen av DACA, fordi han ikke ønsker at flere skal kunne utnytte dette som et smutthull til å ta med barna sine ulovlig inn i USA. Han er likevel opptatt av at de som allerede er her, ikke bør bli kastet ut igjen.

– Derfor er det viktig at presidenten nå, når han har gitt oss seks måneder til å løse dette, jobber sammen med oss om å få det til, sier Graham.

Også en rekke store selskaper, som har flere av disse menneskene som sine ansatte ønsker å se en løsning for at de skal kunne få bli. Søndag skrev Apple-sjef Tim Cook følgende på Twitter:

«250 av mine Apple-kolleger er #Drømmere. Jeg står ved dem. De fortjener vår respekt som likeverdige og en løsning med rot i amerikanske verdier.»