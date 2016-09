NYTimes: Bombene inneholdt splinter

NEW YORK (VG) De to bombene på Manhattan var begge designet for å gjøre store skader – og har flere likhetstrekk med bombene mot Boston Maraton.

Det melder New York Times, som viser til opplysninger de har fått fra kilder i politiet. Samme avis melder også at de to bombene var konstruert av trykkokere, mobiltelefoner og julelys – fylt med splinter.

Den ene bomben gikk av, mens den andre aldri detonerte.

Splinter i bomber blir brukt for å lage størst mulig skade. I bombene som ble brukt under terrorangrepet mot Boston Maraton i 2013 var fylt med nettopp splinter og spiker.

Likheten stopper ikke der: Brødreparet Dzhokhar og Tamerlan Tsarnajev, som stod bak terroren i Boston, laget bombene ved hjelp av trykkokere.

Klappjakt på gjerningsmann

Det foregår nå en klappjakt på den eller de som står bak konstrueringen og plasseringen av to bomber i to gater i bydelen Chelsea på Manhattan.

New York Times melder at politiet nå har identifisert en såkalt «person of interest», men vedkommende ble ikke referert til som en mistenkt.

CNN melder at overvåkningsbilder viser samme mann på begge åstedene, mens politiet natt til mandag norsk tid også undersøker en parkert bil i området.

Motivet er heller ikke kjent, men søndag omtalte guvernør i delstaten New York, Andrew Cuomo, hendelsene som en terrorhandling.

– En bombe som eksploderer i New York er åpenbart en terrorhandling, men det er ingenting som linker handlingen til internasjonal terrorisme, sa Cuomo.

Undersøker eksplosjon i nabostaten

Det var ved 20.40-tiden lokal tid lørdag kveld at eksplosjonen fant sted på 23rd Street mellom 6th og 7th Avenue midt på Manhattan. 29 personer ble skadet, men i løpet av søndag ble samtlige utskrevet fra sykehus.

Knappe to timer etter smellet kom meldingen om at politiet undersøkte en mistenkelig gjenstand fire kvartaler unna – på 27th Street mellom 6th og 7th Avenue. Dette viste seg å være en trykkoker som det stakk ledninger ut av – og dette funnet knyttes nå opp mot eksplosjonen på 23rd Street.

Elleve timer før hendelsene i New York, eksploderte en søppeldunk i en gate i New Jersey. Politiet etterforsker nå om det er sammenheng mellom eksplosjonene.

