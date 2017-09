Nyhetsbyrå: Iran har testet missil

Iranske medier hevder å ha gjennomført en vellykket rakettoppskyting.

Nyhetsbyrået AFP melder at den vellykkede testen skal ha skjedd sent fredag kveld norsk tid. Iranske tv har sendt ut bilder fra oppskytingen. Oppskytingen som ennå ikke er bekreftet av uavhenginge kilder, skjedde tre dager etter at USAs president skjelte ut både Iran og Nord-Korea fra talerstolen under FNs generalsforsamling.

– Ikke en del av atomavtalen



Iran har testet minst 16 missiler etter at atomavtalen ble inngått i 2015. I følge New York Times er ikke missiltester en del av avtalen. Avisen skriver at Donald Trump i valgkampen sa at han ville skrote avtalen. Det får han ikke Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland med på.

MIDDELALDERSK: President Hassan Rouhani mente Donald Trumps tale var middelaldersk. Foto: Stephanie Keith , Reuters

I avtalen som Donald Trump misliker så sterkt, forplikter Iran seg til å trappe ned sitt atomprogram. Den kom fem år etter at FNs sikkerhetsråd i 2010 vedtok strenge sanksjoner mot Iran som blant annet innebærer et forbud mot våpenhandel.

Missilet med navnet Khoramshahr, ble i følge The Indian Express vist fram i Teheran fredag. Da mintes iranerne krigen mellom Iran og Irak i 1980 med en militær parade. Utskytingen senere på dagen ble vist direkte på iransk tv.

Missilet skal ha en rekkevidde på 2000 kilometer, et såkalt mellomdistansemissil. Det skal dermed kunne nå store deler av Midtøsten - inkludert Israel.

Nyhetsbyrået DPA melder at missilet kan frakte ulike typer stridshoder.

Omstridt tale



Atomavtalen med Iran *Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA. *I bytte mot innsyn opphevet FN de økonomiske sanksjonene mot Iran. *Tidligere i juli kunne IAEA opplyse at Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. *Landet har redusert tungtvannslageret, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet sine anlegg for inspektører. * FNs sanksjoner gjenopprettes innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. * Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves før om tidligst åtte år. Kilde: NTB

Tirsdag lyttet hele verden til USAs tale til FNs generalforsamling. Trump sparte ikke på kruttet, spesielt ikke mot Iran og Nord-Korea. Blant annet kalte USAs president Iran for en røverstat. I dagene etter har innholdet i talen blitt diskutert og kommentert av ledere fra mange land.

I talen kalte Trump den historiske atomavtalen med Iran som Barack Obama og FN etter flere år med tautrekking dro i land i 2015, er «en skam for USA».

Trump sa fra talerstolen at Irans fremste eksport er vold, blodbad og kaos. I salen i FN-bygningen satt Irans president Hassan Rouhani.

– Ignorant, absurd og hatefull retorikk, svarte Rouh

ani da han selv talte for FNs hovedforsamling onsdag. Han ville ha en unnskyldning fra Trump.

Irans mektige øverste leder Ayatollah Ali Khamenei, skal i følge Indian Express ha kalt Trumps tale billig, stygg, latterlig og virkelighetsfjern. Den iranske lederen mente ordbruken var et resultatet av Trumps desperasjon.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif mente talen ikke var verdig et svar og var en hat-tale som hørte hjemme i i Middelalderen.

OPPSKYTING: Missilet skytes opp fra et øde område i Iran. Foto: Iransk tv

Nå har Iran svart med en missiltest, mens Nord-Koreas Kim Jong-un har svart med sitt første direkte verbale angrep rettet direkte mot USAs president.