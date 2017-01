Nye toner fra Trumps pressesjef

Etter å ha gått til frontalangrep på pressen på lørdag, hadde Trumps pressesjef, Sean Spicer, lagt om stilen noe i dag. Han avviste likevel at han løy om hvor mange som så innsettelsen av Trump.

– Jeg vurderte å ta opp innsettelsen, men jeg tror vi gjorde oss ferdig med den på lørdag, sa Spicer, da han holdt det han kalte sin første offisielle pressebrifing i Det hvite hus mandag kveld.

Spicer har av mange blitt sammenlignet med Iraks «komiske Ali» etter å ha gått til frontalangrep på pressen lørdag. Han beskyldte journalistene for å ha rapportert usant om hvor mange som var til stede på seremonien hvor Trump ble innsatt som president.

– Før jeg kommer til dagens nyheter, vil jeg snakke litt om mediedekningen de siste 24 timene. I går, på et tidspunkt der vår nasjon og resten av verden fulgte den fredfulle innsettingen, bidro enkelte folk i media med falsk rapportering, sa Spicer.

Det var derfor knyttet stor spenning til dagens pressebrifing, og om journalistene ville få stille spørsmål til pressesekretæren. Det fikk de nemlig ikke mulighet til på lørdag.

Lovte å fortelle sannheten



Spicer startet pressebrifingen på normal måte med å rapportere om Trumps gjøremål og planer for den første uke som amerikansk president. Han offentliggjorde også at presserommet ville få fire plasser forbeholdt utenbys presse som «ikke nødvendigvis representerer de samme holdningene som dere har».

Da Spicer åpnet for spørsmål fra pressen, ble han raskt spurt om han alltid vil fortelle sannheten når han står på talerstolen i brifingrommet.

– Det er min intensjon. Ærlighet er en dyd, og vi må være ærlige med folk. Vi kan være uenige om fakta, men vi har ingen intensjoner om å lyve, svarte Spicer.

– Dere er i samme båt som oss. Av og til må også dere publisere korreksjoner, og da må vi få samme mulighet. Noen ganger tror vi ting er sant, og vi får informasjon fra andre, som ikke alltid er riktig.

Spicer sa til journalistene at tallene han hadde på hvor mange som fysisk var til stede på innsettelsen ikke stemte, men at det ikke var Trump-administrasjonens feil siden de hadde fått dem av andre.

Han avviste likevel at det ikke var riktig at ingen presidentinnsettelse noen gang tidligere hadde hatt flere seere:

– Det var den mest sette innsettingen noensinne. Med alle som så den på nettet, tror jeg ikke det er noe spørsmål om det, sa han.

Vil ha et bra forhold til pressen



Sean Spicer fikk også spørsmål om sin oppførsel under pressemøtet på lørdag.

– Jeg kom ut for å lese en uttalelse. I dag kommer jeg til å være her så lenge dere vil. Vi må ha et bra forhold, sa han.

Etter å ha svart høstlig på alle spørsmål uten å angripe pressen, skled Spicer litt tilbake til gamle synder da han omtalte en journalist som feilaktig skrev at Trump hadde fått bysten av Martin Luther King fra det ovale kontor:

– Dere snakker om integritet, om å fortelle fakta og sannheten. Samtidig forsøker dere hele tiden å gå etter presidenten og si at det han sier ikke kan være riktig, sa pressetalsmannen.

– Vi vil ha et åpent forhold til pressen, men når dere sier han fjernet bysten, og det ikke stemmer, hvordan tror du det får oss til å fremstå?

– Frustrerende og demotiverende å skru på TV-en



Trumps pressetalsmann ble også spurt om hvorfor han var så opptatt av størrelsen på folkemengden som var til stede under innsettelsen lørdag. Spicer svarte at det ikke bare handlet om ulike oppfatninger om hvor mange som var der.

– Det handler om de konstante forsøkene på å underminere støtten han har. Dere sier hele tiden at han ikke kan vinne, også han vunnet hele tiden. Det er frustrerende å skru på TV-en og hver gang bli fortalt at du ikke kommer til å vinne.

– Er ikke det en del av å være president i USA? spurte en journalist.

– Nei, jeg ser det ikke sånn. Det er viktig å forstå at enten det er presidenten selv, teamet eller velgerne, som konstant blir fortalt at dette ikke kommer til å gå, også går det likevel, så er det veldig demoraliserende, svarte Spicer.

– Dette handler ikke om én tweet eller ett bilde, det handler om hver dag å sitte der og bli fortalt at dette ikke går.