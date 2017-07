Nye lover i USA: Kan ha med våpen i klasserommet

WASHINGTON, D.C. (VG) Lørdag 1. juli trådte mange nye lover i kraft i en rekke amerikanske delstater. Fra nå av kan for eksempel studenter i Georgia og Kansas ha med våpen på skolen.

I mange stater innleder det nye halvåret også et nytt regnskapsår. Det er ofte synonymt med nye lover. Årets 1. juli var intet unntak. Nyhetsbyrået AP har gått gjennom noen av de mest oppsiktsvekkende delstatslovene som nå er gjeldende.

Flere stater har innført at det er lov å ha med seg våpen, så lenge det er skjult, på ulike offentlige steder. I Georgia kan for eksempel en fysikkstudent, eller en filosofistudent nå ha med våpen inn i klasserommet, men ikke på universitetenes boligområder.

I Kansas opphevet man lørdag et midlertidig forbud mot våpen på universitetsområder, fordi man ikke har innført ekstra sikkerhetstiltak, som metalldetektorer og vakter.

For våpenentusiastene var det derimot et lite tilbakesteg at man gjør et unntak for offentlige sykehus og institusjoner for psykisk helse. Her får man altså ikke lov å ta med seg våpenet sitt.

Delte meninger

I Tennessee kan du nå ha med våpen for eksempel på busstasjonen og i parken, med mindre myndighetene i stedet installerer metalldetektorer bemannet med sikkerhetsvakter. Uten sikkerhetskontroll i parken sier loven nå at du altså har rett til å ta med våpen for å kunne forsvare deg mot andre som måtte finne på å ha med våpen der.

I Iowa kan du ta våpenet ditt med inn i delstatsparlamentet.

– 2017 er nok et suksessfullt år for våpenrettigheter, slår Jennifer Baker, en talskvinne for våpenorganisasjonen NRA fast.

Enkelte av hennes meningsmotstandere synes også det har vært et godt år. På Hawaii har man fra i lørdag av innført en lov som gjør at dersom noen som ikke har løyve til å eie våpen forsøker å skaffe seg et, så er selger nødt til å varsle politiet.

– Dette var et veldig bra år for å ta livet av dårlige forslag fra våpenlobbyistene, sier Shannon Watts, grunnleggeren av organisasjonen Moms Demand Action for Gun Sense in America, eller «Mødre forlanger handling for våpenvett i Amerika» på norsk.

I California stoppet en føderal dommer en lov de folkevalgte hadde vedtatt om å nekte noen å eie våpenmagasiner med plass til mer enn ti kuler. Dommeren mente det ville gjøre tusenvis av ellers lovlydige personer, som allerede eier slike magasiner, til kriminelle.

En nylig utført undersøkelse i USA viser at folket er nærmest splittet i midten på synet om våpenkontroll, eller våpenrettigheter, er viktigst.

Nylig fortalte Steve Billet, som er leder for masterutdanningen i lovgivning ved George Washington-universitet i USAs hovedstad, at han har mistet troen på at det er mulig å få gjort noe med våpenlovene i landet.

NEI TIL ABORT: Delstaten Wyoming er svært konservativ og har kun en abortklinikk. Dette skiltet med en klar oppfordring om å ikke ta abort står like utenfor byen Casper City. FOTO: KLAUDIA LECH, VG Foto: Klaudia Lech , VG

Abortlover

Men det er ikke bare våpenlover AP har merket seg. Og det er heller ikke bare ved disse lovene delstatene beveger seg i ulike retninger. Det gjelder også for nye abortlover. Ikke overraskende blir disse strengere der Republikanerne styrer og mer liberale der Demokratene styrer.

I Sør-Dakota vil for eksempel leger kunne bli bøtelagt og fengslet dersom de utfører aborter på fostre som kan føle smerte, med mindre det er snakk om nødssituasjoner. I Wyoming påbyr en ny lov abortleger å la kvinnene se en ultralyd og høre hjerteslagene til fosteret.

I Maryland vil en lov forsøke å dempe følgende av eventuelle kutt i føderal støtte til Planned Parenthood, en organisasjon som blant annet tilbyr abort og informasjon om abort. Penger fra delstaten er satt av til formålet dersom nødvendig.

Andre helserelaterte lover slår også inn fra 1. juli. Som den syvende staten i landet krever nå Arizona at de fleste arbeidsgiver betaler sine ansatte selv om de blir sykemeldt. I Missouri må nå leger og sykehus gi pasientene sine kostnadsoverslag dersom de blir spurt om det, for å unngå uventet høye kostnader for dem som blir syke og skadet.

Inne transportsektoren har mange stater satt opp skattene på bensin, for å få inn penger til ulike veiprosjekter. I Sør-Carolina og Tennessee har ikke dette skjedd på tre tiår. Og i Mississippi forlanger man nå at også passasjerer i baksetet må bruke bilbelte, selv om de er voksne. I Iowa blir det forbudt å sende tekstmeldinger mens man kjører.