Ny politiskyting i USA: Drepte ubevæpnet mann

En kvinne ringte politiet for å få hjelp fordi broren ikke oppførte seg som seg selv. Kort tid etter var han skutt og drept.

– Jeg ringte etter hjelp, så dreper dere ham, skriker det som skal være søsteren til den drepte mannen i en video publisert av CNN.

Klippet er filmet på åstedet der politiet i El Cajon, en forstad til San Diego i California, skjøt og drepte en svart mann i 30-årene som skal ha oppført seg uberegnelig tirsdag ettermiddag amerikansk tid.

– Jeg ringte dere for å få hjelp, ikke for at dere skulle drepe broren min, fortsetter de hjerteskjærende skrikene i videoen.

Ny video sjokkerer USA: Svart mann i rullestol skutt av politiet

Ubevæpnet



Politiet har fremdeles ikke gått ut med mannens identitet, og har heller ikke bekreftet at det var søsteren som ringte dem i første omgang.

I en pressemelding opplyser politidepartementet i El Cajon at de ble bedt om hjelp med en mann som ikke «oppførte seg som seg selv».

Ifølge politiet nektet han å lystre gjentatte beskjeder. Da han på et tidspunkt raskt trakk en gjenstand opp av lommen, førte hendene sammen og rettet dem mot politiet – mens han sto i en «skytterpossisjon» – skjøt politiet ham flere ganger. De forsøkte å gi mannen førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Det er ikke funnet noe våpen, hverken på den drepte, eller på åstedet. Hva han skal ha trukket opp av lommen har ikke politiet gått ut med.

Les mer: Politiet i Chicago innrømmer å ha skutt uskyldig kvinne (55)

RASER: Flere møtte opp for å vise sin avsky etter at politiet skjøt og drepte en ubevæpnet mann under uklare omstendigheter. Foto: Hayne Palmour Iv , AP

– Kunne vært meg



Alle polititjenestepersonene involvert i skyteepisoden er permittert under etterforskningen.

En demonstrasjon mot politivold ble arrangert utenfor politiets hovedkvarteri El Cajon. På åstedet samlet det seg rundt 200 mennesker for å sørge.

– Det får deg til å tenke «Hei, det kunne vært meg», sier én av de oppmøtte, Caleb Quarles, til CNN.

Skyteepisoden er foreløpig siste i en serie der svarte amerikanere blir drept av politiet under uklare omstendigheter.

Senest i forrige uke brøt det ut store opptøyer i Charlotte,Nord-Carolina, etter at Keith Lamont Scott (43) ble skutt og drept.

Unge, svarte menn har ni ganger høyere sannsynlighet for å skutt av politiet enn andre amerikanere.

USA-ekspert om nye opptøyer: – I bunnen ligger rasisme