Norske Stein i Houston: – Det var seigpining å følge med på at vannet steg opp mot huset

HOUSTON (VG) Litt etter litt så de at vannet steg. Så kom nasjonalgarden og ba dem evakuere. Onsdag kunne Stein Rasmussen og familien dra tilbake til huset. Heldigvis stoppet vannet i tide.

– Det var spesielt ubehagelig om nettene. Vi så hvor høyt vannet stod hos naboen, så sov vi kanskje litt og når vi våknet etter et par-tre timer kikket vi ut igjen. Da stod vannet høyere. Det steg litt etter litt. Det var seigpining, sier Rasmussen, som opprinnelig kommer fra Askøy, til VG.

Han bor i et fasjonabelt boligområde vest for millionbyen sammen med kona Lorena Fernandez og yngstedatteren Isabel. Her har husene egne brygger og vannet er med andre ord aldri langt unna. Båter, kajakker og kanoer er daglige syn fra stuevinduet. Tirsdag kom vannet derimot faretruende nært.

– Tirsdag kveld kom nasjonalgarden kjørende rundt i gatene her og tutet og ropte at folk måtte komme seg bort. Vannet hadde oversteget reservoaret som ligger i nærheten her. Ryktene gikk om at det ville komme veldig mye vann. Da dro vi.

Heldige

Dagen etter kan familien konstatere at vannet stoppet rundt en fot før det rant inn i huset, i stedet for et par fot etter, slik de fryktet. Lettelsen var stor, og de har nå valgt å flytte tilbake til huset

– Vi var jævlig heldige. Jeg tenkte i natt at «that’s it»! sier Rasmussen.

Selv om han hadde gjort så mange forberedelser han kunne for å begrense eventuelle skader ville vannet trolig ha gjort stor skade likevel. Og siden de ble fortalt at flom-forsikring ikke var nødvendig i dette området ville det også ha kostet dyrt. Nå er slik forsikring bestilt, men frykten er likevel ikke over. Det tar 30 dager før den er gyldig.

– Vi krysser fingrene for at det ikke kommer mer regn, eller en ny storm. De neste ukene nå skal det ikke en veldig kraftig storm til før det kan bli fryktelig ille.

Det gjør også svigerforeldrene, som er på besøkt fra Venezuela.

– De trodde de skulle på en fredelig ferie fra uroen hjemme. Slik ble det ikke, sier datteren, Lorena.

Nelly gråt da hun så huset: – Jeg er så lettet

TILBAKE: På veien roper Charlie Brown ut om noen i boligkomplekset vest for Houston trenger hjelp. Foto: Lech Klaudia , VG

Ba om hjelp til å komme ut

Fremdeles er det flere steder i Texas folk blir reddet ut fra. Etter stormen «Harvey» natt til onsdag, lokal tid, gjorde nytt landfall på grensen mot Louisiana fikk flere byer i det området smake på de enorme vannmengdene.

Totalt er det så langt funnet 33 døde. Flere er savnet, og dødstallene kan stige. Over 13.000 personer er reddet. Mer enn 30.000 har tatt inn på over 230 nødsentre. Myndighetene anslår at en halv million mennesker trenger hjelp, og kostnadene og skadene etter rekordnedbøren blir av Texas-guvernør Greg Abbott antatt å overstige de fra orkanen «Katrina».

FIKK HJELP: Kelly Dai holder godt rundt hunden sin mens hun og mamma Ling Ling blir dratt i land av Brett Dodd (t.v.) og Calvin Jackson. Foto: Lech Klaudia , VG

I Houston-området kom solen tilbake onsdag. Likevel var det folk som trengte hjelp til å komme seg ut av vannmassene. Da VG var med Calvin Jackson, som sammen venner dro i gummibåt og kajakk for å hente ut ting fra leiligheten han hadde måtte evakuere fra, hørte vi rop fra en bolig. En kinesisk familie ba om hjelp til å komme seg tørrskodd ut. Det fikk de.

Jackson, som bor i andre etasje, var heldig. Hans ting var tørre.

– Vi kommer til å være ute herfra noen uker så jeg ville hente noen av tingene våre. Ikke alle har vært like heldige som oss, sier sør-afrikaneren.

NB! Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatteren og Stein Rasmussen er søskenbarn.