NEW YORK (VG) Linda Sætre (47) fra Sunnmøre bor bare to kvartaler unna gaten hvor det eksploderte på Manhattan.

47-åringen fra Gursken på Sunnmøre hadde nettopp kommet inn døren fra et besøk i matbutikken da eksplosjonen på Manhattan skjedde rundt klokken 20.40 lokal tid lørdag kveld.

Til middag skulle hun varme opp en suppe hun hadde laget dagen før.

– Jeg hadde nettopp satt på platen da jeg hørte en kraftig eksplosjon. Jeg fikk hjertebank og tenkte: «Herregud, dette er jo et terrorangrep». Jeg var i New York 11. september, og har aldri tenkt den tanken hverken før eller etter, sier Sætre til VG.

Bor et par hundre meter unna

Vi møter henne flere timer etterpå, ved siden av politisperringene inn mot stedet hvor 29 personer ble skadet. Store politistyrker og utrykningskjøretøy er fremdeles på stedet, selv om det er langt på natt i USA.

Sunnmøringen jobber med medier og kommunikasjon, og har bodd i New York i 22 år.

– Siden jeg bor bare et par hundre meter unna, var det så sterkt at jeg kunne føle bygget og kroppen reagere på eksplosjonen.

– Ble du redd?

– Ikke redd på den måten, men jeg har innsett at det ligger noe i sjelen for alle vi som har vært gjennom ganske store katastrofer, så det ligger en innebygd reaksjon, svarer Sætre.

På en pressekonferanse sier New York-borgermester Bill de Blasio at de har indikasjoner på at dette er en villet handling. Han understreker imidlertid at det ikke er noe som tilsier at dette er en terrorhandling.

Fant trykkoker

Knappe to timer etter eksplosjonen kom meldingen om at politiet undersøkte en mystisk gjenstand fire kvartaler unna – på 27th street mellom 6th og 7th Avenue. En politimann på stedet fortalte VG at gjenstanden de undersøkte ble funnet på fortauet.

Området ble evakuert, og beboere ble bedt om å holde seg unna vinduene som vendte ut mot 27th street.

Flere amerikanske medier melder at gjenstanden var en trykkoker med ledninger som stakk ut. Trykkokere ble brukt under terroren mot Boston Marathon i 2013. Ved 08.30-tiden norsk tid opplyser politiet på Twitter at de har kontroll på denne gjenstanden.

Sætre tenke kanskje at det kunne være en gasslekkasje, og fortsatte med sitt. Så begynte hun å få telefoner fra kjentfolk, og gikk inn på nettavisene for å lese. Hun fikk ikke sove, og gikk ned på gaten.

– Kommer du til å være redd nå for å bevege deg ute i New Yorks gater?

– Neida, jeg er aldri redd som prinsipp. Jeg har vært ute en vinternatt før. Det handler ikke om å være redd, det handler om å sette alt i perspektiv.