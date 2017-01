Norske Tone Skage og familien sitter innesperret i et fly midt på rullebanen på Fort Lauderdale flyplass.

– Vi mottok beskjeden om at det var en skyteepisode da flyet skulle gå. Vi satt i flyet og det så ut til at det skulle ta av som normalt, forteller Skage på telefon til VG.

Hun og familien var på vei fra Fort Lauderdale til Washington D.C. da det kom meldinger om skyting på flyplassen de var på vei til å ta av fra.

– Da måtte vi bare bli sittende. Kapteinen hadde ingen informasjon, og hele flyplassen var jo evakuert. Det var veldig merkelig, sier Skage.

De har sittet i over tre timer i uvisshet. De fikk klarsignal om å ta av like før klokken 22 norsk tid, men venter fremdeles på å fly.

– Kapteinen sier at flyet er klart til å ta av, men «command center» gir oss ikke klarsignal ennå, skriver Skages mann, Per Kraby Lock, i en sms til VG.

– Vi fikk ikke vite noe som helst. Vi ble bare sittende på rullebanen og se ut. Der var det flere titalls politibiler, politihelikoptre og folk som løp. Det var veldig dramatisk, sier Skage.

Kort tid etterpå kom det ubekreftede meldinger om enda en skyteepisode.

– Vi fikk høre om en ny mulig sikkerhetssituasjon og ny skyting. Det er det som blir sagt, men vi vet ingenting, fortalte Skage mens dramaet pågikk.

Skage forteller at det var en ubehagelig og dramatisk situasjon, men at de samtidig fikk høre at flyet kunne være det tryggeste stedet å oppholde seg.

– Amerikanerne rundt oss sier at dette er det beste stedet å være. Det er jo i alle fall bedre enn å være utenfor, sier Skage til VG.

Ettersom det fremdeles kommer meldinger på Twitter om skytingen, venter familien på å reise videre.