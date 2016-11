Nord-Dakota: Heftige sammentreff mellom politi og demonstranter om oljeledning

Aktivister hevder 167 personer er skadet etter tøffe sammenstøt med politiet om oljeledning i Nord-Dakota. Ifølge politiet er det ikke registrert skader.

Protestene mot den omstridte oljeledningen som etter planen skal strekke seg fra Nord-Dakota til et oljelager i Illinois, har skapt internasjonal oppmerksomhet, og tusenvis av miljøaktivister har strømmet til området.

Stammen Standing Rock Sioux mener oljeledningen vil ødelegge ferskvvannsforsyningen til reservatet deres og true hellige steder. De første protestene fant sted i april.

Til nå er over 400 personer arrestert som følge av protestene.

Ifølge interesseorganisasjonen Indigenous Environmental Network, som leder an i protestene, er 167 personer skadet og syv fraktet til sykehus som følge av sammenstøtene som startet på søndag.

Bakgrunn: Store demonstrasjoner mot omstridt oljeledning

– Bruker vannkanoner

Politiet hevder hendelsen er en del av et «pågående opprør», og beskrev demonstrantene som «veldig aggressive».

Demonstrantene har et ulikt syn på situasjonen:

– Det er minus fem grader der, og de blir angrepet med klubber, gummikuler og pepperspray. De blir omringet og angrepet. Be for folket mitt, sier LaDonna Brave Bull Allard, som tilhører stammen Standing Rock Sioux, til avisen The Guardian.







De siste sammenstøtene startet på søndag i sekstiden på morgenen lokal tid. Demonstranter forsøkte ifølge meldinger å fjerne en barrikade som besto av to nedbrente lastebiler.

– Formålet var å gjøre noe for å fjerne barrikaden fordi det er farlig, sier Jade Begay til The Guardian. Hun er talsperson for interesseorganisasjonen Indigenous Environmental Network.

Ifølge andre medlemmer av Standing Rock Sioux er barrikaden en unnskyldning for at ikke demonstrantene skal få protestere lovmessig.

I slutten av oktober ble 126 personer pågrepet da over 300 demonstranter tok seg inn på et privat område hvor traseen for ledningen skal knytte oljefeltet Bakken og Three Forks-formasjonen i Nord-Dakota sammen med oljelageret i Petoka i Illinois.

Jesse Jackson: – Det tydeligste eksempelet på miljørasisme jeg har sett på lang tid

Hevder ingen er skadet

Politiet hevder det ikke er meldt om at noen demonstranter er skadet i sammenstøtene. Samtidig meldte de at en politimann ble skadet etter å ha blitt truffet av en stein i hodet.

En av demonstrantene, 83 år gamle Rema Loeb, forteller nyhetsbyrået AP at flere er skadet.

– Det er bare forferdelig, sier hun.

Loeb måtte ta seg bort fra barrikaden i frykt for å bli sprutet vann på i det iskalde været.

På fredag fortalte Kelcy Warren, sjefen for energiselskapet som står bak oljeledningen, at de ikke kommer til å gå med på kravene om å endre ruten på oljeledningen.

Warren sa til AP at han gjerne vil møte lederen for Standing Rock Sioux for å lette på deres bekymringer.