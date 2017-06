Noah ble vitne til skytedramaet – dro opp mobilkameraet

Noah Nathan havnet midt oppi det dramatiske øyeblikket der en mann åpnet ild under en baseball-trening for kongress-representanter i USA.

Angrepet skjedde onsdag morgen da kongress-representantene trente til en veldedighetskamp i Eugene Simpson Staidum Park i Alexandria i Virginia. Fem personer ble skadet i angrepet, blant dem innpisker Steve Scalise.

Noah Nathan var i nærheten av baseball-banen gjerningspersonen begynte å skyte mot spillerne.

Til New York Post forteller han at han bor i nabolaget og at han var i hundeparken ved siden av baseball-banen da skuddene ble avfyrt. Nathan dro opp mobiltelefonen og fanget det dramatiske øyeblikket på video, som ligger på den amerikanske nettavisen.

Hører flere runder med skudd

I klippet kan man høre minst 25 skudd bli avfyrt. Andre øyevitner har tidligere sagt at det trolig ble avfyrt mellom 50 og 100 skudd.

På et tidspunkt i videoen kan man se en person ligge på banen.

– Hei, er mannen OK der ute? Mannen som har blitt skutt, er han OK? Er det noen som snakker til han, spør mannen som filmer.

I klippet kan man også høre politiet rope «bli liggende, bli liggende».

Skytingen fortsetter i flere minutter med noen pauser mellom skuddene. På slutten av videoen er flere runder med skudd avfyrt mens folk roper i bakgrunnen.

Man kan også se at flere personer har samlet seg rundt personen som ligger på banen.

Nathan sier til New York Post at han var «mer forbannet enn redd» under angrepet.

Døde av skadene

DREPT: Den antatte gjerningsmannen James Hodgkinson. Foto: Reuters

Amerikanske myndigheter har bekreftet at 66 år gamle James Hodgkinson fra Belleville i den amerikanske delstaten Illinois stod bak angrepet. President Donald Trump fortalte da han møtte pressen at Hodgkinson døde av skadene.

Spesialagent Tim Slater understreket på en pressekonferanse onsdag at det foreløpig er for tidlig å si noe om motivet, eller om det er snakk om et terrorangrep.

I angrepet ble kongress-representanten Steve Scalise skutt i hoften. Han ble operert umiddelbart etterpå, men sykehuset opplyser onsdag kveld at han er kritisk skadet og må gjennom flere operasjoner.

Fire andre ble skadet i angrepet, to politibetjenter, en rådgiver og lobbyist Matt Mika, skriver CBS News.

Mika skal ha blitt truffet av flere skudd, og ble natt til torsdag behandlet for livstruende skader. De to andre ofrenes tilstand er ikke alvorlig, melder Reuters.

Senator Rand Paul har rost politiets innsats på stedet, og sier de forhindret en massakre.

– Ingen ville overlevd dette uten politiets raske respons. Det hadde blitt en massakre uten dem, sa Paul til CNN onsdag.