Niåring søkte jobb som «planetenes beskytter»

Vil du ha jobben som «planetenes beskytter», som NASA nylig la ut? Det ville ni år gamle Jack Davis. Begrunnelse: Søsteren synes han er en alien.

Helt siden 1960-tallet har det vært en stilling i det amerikanske romfartsbyrået NASA med tittelen «Planetary Protection Officer».

Nå trenger NASA en ny person i stillingen, og lyste jobben ut i juli.

En av dem som var rask med å sende inn en søknad, var ni år gamle Jack Davis fra New Jersey i USA. Han ga flere gode grunner for at han skulle få jobben:

«Jeg er bare ni, men jeg tror jeg vil passe til jobben. En av grunnene er at søsteren min sier at jeg er et romvesen. Jeg har sett nesten alle rom- og alien-filmene som jeg kan se. Jeg har også sett showet Marvel Agents of Shield, og håper å se filmen «Men in Black». Jeg er skikkelig god på dataspill. Jeg er ung, så jeg kan lære å tenke som en utenomjordisk», skrev han i søknaden.

Sett denne: Disse nissene svarer på brev fra barn



IKKE HELT, MEN NESTEN: Det er dessverre bare stillingen «planetbeskytter» som NASA lyser ut nå, og ikke som «Guardian of the Galaxy». Her fra filmen med samme navn. Foto: AP

Selv om han ikke fikk jobben, fikk han svar fra NASA.

«Jobben som 'Planetary Protection Officer er skikkelig kul, og veldig viktig. Den handler om å beskytte jorden fra ørsmå mikrober når vi bringer jordprøver fra månen, asteroider og Mars tilbake til jorden. Den handler også om å beskytte andre planeter og måner fra våre bakterier», skrev direktør James Green tilbake til fjerdeklassingen.

Les også: Egil (5) skrev brev til politiet

Fristen for å søke jobben som planetbeskytter går ut 14. august. Informasjon om jobben kan du finne her. Stillingen som «Guardian of the Galaxy» er dessverre ennå ikke utlyst.