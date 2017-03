New York Times: Trump har ikke flertall for å erstatte Obamacare

Det ser mørkt ut for Donald Trumps planer om å erstatte Obamas helsereform, ifølge New York Times.

Fakta: Obamacare * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, som pensjonister, krigsveteraner og fattige. * Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen.



* Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av høyesterett 25. juni 2012. * Folk som kjøper individuell forsikring, kan tegne den gjennom offentlige nettsider. * Loven gjorde at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenset muligheten for prisøkninger og gjorde det ulovlig å avvise kunder som allerede var syke. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økonomiske byrden» som følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen.



Kilder: NTB/Washington Post

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan skal nemlig ifølge New York Times torsdag ha hastet til Det hvite hus med dårlige nyheter om den nært forestående avstemningen om helsereformen.

Ifølge avisen mangler Trump tilstrekkelig med republikanske stemmer for å få vedtatt den foreslåtte erstatningen for Obamas helsereform fra 2010.

For å få gjennom forslaget tåler ikke Trump mer enn 22 republikanske avhoppere, ifølge CNN. Det kreves 215 stemmer for å få flertall for reformen – og Representantenes hus har totalt 237 republikanere. Det er ventet at alle demokrater kommer til å stemme mot.

Ifølge Donald Trumps pressetalsmann, Sean Spicer, vil debatten i Kongressen fortsette utover kvelden frem til avstemningen, som skal skje tidligst 21:45 norsk tid. Avstemningen kan ta flere timer.

På en pressekonferanse i kveld gjorde Spicer nok et forsøk på å overtale nølerne.

– Dere har nå en president som kommer til å signere kontrakten (oppheve Obamacare) hvis dere tillater det, sa han.

Trumps hovedmotivasjon for å erstatte helsereformen har vært de høye kostnadene.

Det var sent torsdag kveld at nyheten fra Trump-administrasjonen, kom om at avstemningen om den nye helsereform var utsatt til fredag. Det har vært spekulert i om avstemningen blir utsatt fordi Trump mangler de nødvendige stemmene for å få flertall for sin nye helsereform.