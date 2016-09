New York Times: Rørbombe eksploderte ved togstasjon i New Jersey

Flere rørbomber er funnet i en bag nær en togstasjon i Elizabeth i New Jersey, ifølge en politikilde. En av dem eksploderte da bombegruppens robot forsøkte å uskadeliggjøre den.

Bombene ble funnet like etter midnatt natt til mandag, sier Elizabeth-ordfører Christian Bollwage. Det er ikke meldt om skadde i forbindelse med eksplosjonen.

Bollwage opplyser at det er funnet fem innretninger i en bag. Det var to menn som oppdaget bagen i en søppelbøtte ved togstasjonen søndag kveld, og de skal ha sett ledninger og et rør stikke ut av bagen.

En politikilde sier til New York Times at det dreier seg om rørbomber.

Funnet av rørbombene kommer etter tre angrep på ett døgn i USA. Amerikanske myndigheter etterforsker de tre angrepene som mulige terrorhandlinger.

29 mennesker ble såret da en bombe eksploderte i New York lørdag kveld. Noen timer senere gikk det av en bombe i nabodelstaten New Jersey. Ingen ble skadd.

I St. Cloud i delstaten Minnesota knivstakk og såret en mann ni personer lørdag før han ble skutt og drept av en politimann som ikke var i tjeneste på tidspunktet. Ekstremistgruppen IS hevder at en av deres «soldater» sto bak angrepet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for bombeangrepene i New York og New Jersey.